Sondage: êtes-vous satisfait de Smash Bros.Ultimate Challenger 5?

“Trop d’épéistes, n’est-ce pas?”

Challenger # 5 – le dernier combattant DLC Super Smash Bros.Ultimate(premier) Fighters Pass – a été révélé. Oui, estimant que la série Fire Emblem était sous-représentée dans son jeu de combat crossover phare, Nintendo ajoutera Byleth – le protagoniste de Fire Emblem: Trois maisons – à la liste.

Il y avait bien sûr d’autres nouvelles pendant la présentation de près de 40 minutes. Il y avait une collection de costumes Mii Fighter plutôt astucieux qui apportent à la fois Cuphead et Altair de Assassin’s Creed dans le jeu (en quelque sorte). Il a également été annoncé qu’un deuxième Fighters Pass (Vol. 2) comprendrait six chasseurs DLC supplémentaires qui seront annoncés d’ici la fin de l’année prochaine. Toutes les bonnes nouvelles pour les fans de Smash.

Cependant, le reste de la présentation était rempli de bonté Garreg Mach, donc il n’y avait pas grand-chose pour vous garder intéressé si Fire Emblem n’est pas votre sac. La nature de ces révélations signifie toujours que si vous n’êtes pas un fan de la série X, vous vous éteindrez probablement immédiatement, mais même les fans de la série ont peut-être trouvé cette présentation un peu flasque par endroits. Cela a fait ressortir la bizarrerie entrevue dans les présentations précédentes avec le patron de Smash, Masahiro Sakurai, passant du temps à compter les jeux FE en binaire (résoudre le mystère qui a plongé Internet dans un engouement plus tôt dans la semaine), puis expliquer ce qu’il faisait. Puis a suivi la plongée profonde attendue dans le personnage, donnant aux joueurs un aperçu médico-légal du combattant.

Compter en binaire.

De toute évidence, il n’y avait rien qui aurait plu à tout le monde, bien que nous soyons surpris que Nintendo n’ait pas fait plus de plaisir pour conclure sa première “ saison ” de DLC. Sakurai anticipait autant, demandant aux fans avant que la bande-annonce ne coule pour calmer leurs haricots si Byleth n’était pas celui qu’ils espéraient. La révélation a même joué sur le fait que Smash est déjà moche avec les combattants à l’épée, avec Byleth se faisant botter le derrière par eux et Sothis en faisant des commentaires. Cela ne veut pas dire que Byleth n’est pas un ajout solide ou que nous n’aimons pas Three Houses, mais avec Smash accueillant les challengers historiques de l’autre côté de la plate-forme, un autre combattant FE n’était peut-être pas aussi excitant qu’une annonce que nous attendions.

Pourtant, Nintendo maintient le train de battage publicitaire Smash pendant un bon moment encore et il y a au moins six autres places à combler. Tous les challengers à venir ont déjà été décidés selon Sakurai lui-même, donc l’avenir regorge de possibilités, même si l’annonce d’aujourd’hui ne vous a pas réjoui.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous satisfait du dévoilement du Challenger # 5 d’aujourd’hui? Attendiez-vous quelqu’un d’autre? Y avait-il peut-être une autre partie de la présentation que vous avez trouvée plus excitante que Byleth? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et n’hésitez pas à discuter de la révélation dans les commentaires:

