Sondage: Jeu Nintendo Switch de l'année – Évaluez vos jeux Switch préférés de 2019

Oui, c'est cette période de l'année pour regarder en arrière et remonter votre Top 3 personnel, 5s et 10s alors que le jeu de l'année 2019 se profile. Cela a été une excellente année pour les propriétaires de Switch, avec plus de jeux que nous n'en avons eu le temps, donc réduire quelques-uns sera en effet une tâche difficile.

Ici, sur Nintendo Life, en plus de notre sélection de personnel qui sera mise en ligne en temps voulu, nous vous laissons de charmants lecteurs pour évaluer vos jeux préférés et décider de nos 50 meilleurs jeux Switch de 2019. Vous pouvez utiliser l'outil ci-dessous pour recherchez vos favoris ou rendez-vous directement dans notre base de données de jeux et parcourez notre bibliothèque de jeux Switch pour 2019.

Pour évaluer un jeu, cliquez simplement sur l'étoile ci-dessous à côté du titre correspondant et donnez-lui un score d'étoile sur 10. Nous calculerons toutes vos notes dans une liste fluide et malléable qui est toujours influencée par les notes des utilisateurs même une fois qu'il est en direct, ce qui signifie que c'est un reflet en constante évolution des calculs cumulatifs des lecteurs de Nintendo Life – et si quelque chose sorti entre Noël et la fin de l'année se révèle génial, il a toujours la possibilité de figurer. Agréable.

Alors, n'hésitez pas à faire craquer les gemmes que vous avez jouées cette année. Et n'oubliez pas de regarder en arrière les jeux sortis au début de l'année et de leur donner l'amour approprié! Avec l'arrivée imminente de 2020, nous demandons également vos votes pour Nintendo Game of the Decade, donc il n'y a pas d'occasions de tamponner des trucs avec votre propre marque d'approbation personnelle.

Merci d'avoir voté'! Nous révélerons les résultats le jour de Noël, mais d'ici là, nous espérons que vous apprécierez les vacances. Bon jeu!

.