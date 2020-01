Sondage: l’E3 est-il toujours pertinent pour Nintendo en 2020?

Cette semaine, Sony a confirmé qu’il ignorerait l’E3 pour la deuxième année consécutive malgré le lancement d’une nouvelle console en 2020 – une occasion que vous supposeriez normalement serait une raison suffisante pour assister à l’événement de jeu le plus influent du monde.

Au milieu des spéculations selon lesquelles Sony et les organisateurs de l’E3 se sont disputés, Microsoft n’a pas tardé à proclamer qu’il mettrait tout son poids derrière l’E3, il serait donc juste de supposer que la société tiendra sa conférence de presse traditionnelle et fera tout ce qu’elle peut. peut hype la prochaine console Xbox Series X, qui sera en tête-à-tête avec la PlayStation 5 de Sony à la fin de 2020.

Au milieu de tout cela, Nintendo est, ironiquement, le premier des trois grands à abandonner le format traditionnel de la conférence de presse E3 en direct au profit d’un “ événement numérique ” préenregistré diffusé dans le monde entier sur YouTube. Malgré ce changement, Nintendo est resté attaché à l’E3 et a profité au maximum de son temps sur le salon via une série de démonstrations en direct de nouveaux jeux, ainsi que des stands incroyablement conçus au cours des dernières années.

Cependant, avec tant d’autres émissions de jeux qui apparaissent partout dans le monde, il est difficile de nier le fait que l’importance de l’E3 dans le calendrier des jeux a diminué au cours des dernières années – et que la société leader du marché l’abandonne complètement n’est pas une bonne chose nouvelles. Bien sûr, les jeux qui arriveront sur PS5 seront toujours exposés grâce à la forte connexion de Sony avec les éditeurs tiers les plus importants de l’industrie, mais pour Sony lui-même, il évite complètement l’événement et n’a même pas de stand en dit long.

Bien que Microsoft ait utilisé cette nouvelle de manière prévisible pour se concentrer sur ses propres préparatifs pour l’E3, Nintendo n’a pas encore commenté, mais il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que la société ne participe pas – et nous imaginerions que ce sera une configuration très similaire comme ces dernières années. Mais combien de temps cela sera-t-il le cas?

L’E3 est un événement formidable, mais aussi coûteux à assister, et avec les trois grands vers des alternatives plus contrôlées (et moins chères) comme les événements vidéo “ directs ” programmés – qui ont sans doute une portée beaucoup plus grande – est fastueux, cher montrer que l’E3 est vraiment nécessaire en 2020, surtout quand il existe plusieurs alternatives disponibles, comme le Tokyo Games Show, PAX, Gamescom (ce dernier, en termes de fréquentation, est en fait plus grand que l’E3) et bien d’autres? La plupart de ces émissions rivales, il convient de le noter, sont axées sur les joueurs plutôt que sur le secteur des jeux – une distinction importante à faire lorsque vous vous souvenez que l’E3 est un événement commercial qui, ces dernières années, a ouvert ses portes au grand public. Publique.

Nintendo a hâté la disparition de l’événement comme la plus grande semaine du calendrier de l’industrie, mais il reste à voir si cela signifie que la société s’en éloignera complètement.

Ironiquement, vous pourriez affirmer qu’en tournant le dos au format de conférence de presse E3 éprouvé (une décision que même des tiers, comme EA, ont depuis emboîtée le pas), Nintendo a accéléré la disparition de l’événement en tant que semaine la plus importante du calendrier de l’industrie, mais il reste à voir si cela signifie que l’entreprise s’en éloignera complètement. Microsoft, soucieux de récupérer autant de terrain que possible, a clairement le sentiment que le soutien de l’E3 autant que possible lui permet de se démarquer de Sony, ce qui pourrait, dans certains coins, être considéré comme le «méchant» qui a abandonné le traditionnel point culminant de l’année pour de nombreux joueurs.

Où se situe Nintendo dans cette image? L’entreprise pourrait-elle bénéficier davantage de la concentration sur les événements dirigés par les joueurs et de l’évitement de l’agitation de l’E3? L’E3 est-il encore d’actualité, étant donné la montée d’émissions comme The Game Awards, qui sont désormais utilisées par les éditeurs pour faire des annonces exclusives “à bas prix” qui auraient normalement été enregistrées exclusivement pour l’E3? L’émergence de YouTube a-t-elle changé la façon dont les entreprises se connectent à leur public, ou l’évolution d’E3 en une émission plus axée sur le public pourrait-elle devenir encore plus importante dans les années à venir?

