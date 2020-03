Sondage: Qu’avez-vous pensé de la Nintendo Direct Mini?

Eh bien, après ce qui semblait être un âge absolu, Nintendo a finalement mis fin à la “ sécheresse ” directe de 2020 sans avertissement en nous laissant tomber une “ Mini ” Nintendo Direct de 28 minutes. Doté d’une collection variée de jeux nouveaux et nouveaux sur Switch, ainsi que de nouvelles annonces et de mises à jour de titres existants, il semble avoir relativement bien baissé par rapport à ce que nous avons vu en ligne.

À tout le moins, la vidéo surprise d’aujourd’hui était une sortie pour l’anticipation refoulée que les fans de Nintendo ont eu en eux depuis que l’horloge a sonné à minuit le 31 décembre de l’année dernière. Oui, nous avons eu un Pokémon Direct, le Smash Bros 5th Fighter révèle, le Traversée d’animaux Direct avec la Nintendo Indie World Showcase de la semaine dernière, mais nous n’avions pas vraiment eu la Nintendo Direct pleine de graisse, honnête à la bonté, que nous attendions.

Et certains pourraient bien soutenir que nous ne l’avons toujours pas fait. Cette «Mini» annexée au titre est plus qu’une reconnaissance que l’émission diffusée plus tôt dans la journée n’avait pas de présentateurs à l’écran, tout comme le fait qu’elle a été supprimée dans son intégralité au moment de son annonce; peu de fanfare et pas de temps pour que les gens se fâchent (enfin, pas plus qu’ils ne le sont déjà).

Il y avait plein de bonnes choses à mâcher dans la vidéo d’une demi-heure, c’est sûr, avec la confirmation que Xenoblade Chonicles: Definitive Edition lancera sur Switch en mai, l’annonce d’un nom encore inconnu BRAS rejoindre un personnage Super Smash Bros.Ultimate en tant que combattant DLC en juin, et un tas de petites mises à jour, des démos, des rumeurs de sortie et des “disponibles maintenant” sont annoncés.

Des jeux comme Catherine: Corps entier, Burnout Paradise Remastered (bonjour EA!) et le triplet d’offres de 2K sous la forme de XCOM 2, Bioshock: la collection et le Borderlands Legendary Collection sont tous des ajouts passionnants à la bibliothèque diversifiée de Switch, bien que ce Direct n’ait pas les vraies annonces de bombe que certains auraient pu espérer. Nous n’avons pas obtenu de jeux de première partie jusque-là inconnus Super Mario Maker 2 l’année dernière; pas de vrais mégatonnes.

Il n’y avait pas non plus de ports Wii U, et malgré le fait que les propriétaires de Switch soient excités à court terme, la première liste de Nintendo semble presque aussi vierge qu’elle ne l’était avant la diffusion. Xenoblade sera fantastique, sans aucun doute, mais c’est une quantité connue, un remasterisation d’un jeu que nous avons joué en premier sur Wii.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure COVID-19 a eu un effet sur cette présentation, et la pandémie qui frappe le monde en ce moment aura certainement des répercussions sur les sorties de jeux plus tard dans l’année. Heureusement, nous nous prélassons toujours dans la lueur chaude de Animal Crossing: New Horizons à la minute – le baume parfait pour les difficultés que beaucoup d’entre nous vivent bien en ce moment. Cependant, avec ce jeu maintenant dans la nature, il y a quelques grandes boîtes à questions flottant dans l’air autour des plans de Nintendo pour la seconde moitié de 2020, dont aucune n’a été abordée aujourd’hui.

La chute surprise de Nintendo et la personnalisation de ce Direct en tant que “ Mini ” étaient une bonne décision, d’autant plus que d’autres entreprises semblent avoir du mal à gérer les attentes. Dans l’ensemble, nous nous sommes sortis de la diffusion d’aujourd’hui en nous sentant bien au sujet des prochains mois de sorties de Switch, bien que nous ayons encore faim de plus. Nintendo a bien sûr des plans, bien que peut-être en raison de l’incertitude entourant les mois à venir, la société n’était pas encore prête à s’engager pour sa prochaine nouvelle version. Avec des joueurs désireux de plus de détails sur Metroid Prime 4 et Souffle de la nature 2, il y a certainement beaucoup de place pour plus d’annonces dans les semaines / mois à venir. Peut-être verrons-nous désormais plus de Directs sur des jeux individuels plutôt que les explosions trimestrielles auxquelles nous nous sommes habitués.

