Sondage: Quelles fonctionnalités souhaiteriez-vous dans un commutateur «Pro»?

Dans un récent article de Games Industry.biz, divers analystes ont fait des prédictions concernant les grandes tendances de l’industrie et les nouvelles potentielles de cette année. Nintendo se débrouille actuellement très bien avec le Switch standard, le Switch Lite portable de l’année dernière et le logiciel en général, l’opinion est divisée parmi les spectateurs de l’industrie quant aux plans de Nintendo pour 2020 et au Switch Pro depuis longtemps rumeur.

Les sceptiques soutiennent qu’avec les modèles actuels qui se vendent si bien, Nintendo a peu de raisons d’embrouiller les eaux et d’introduire un troisième SKU aux côtés du modèle standard et de Switch Lite. L’entreprise a connu des vacances 2019 très réussies et a fait du foin alors que le soleil brille bien, mais ils voudront également maintenir leur élan.

Et parlons clairement: Switch commence à devenir long dans la dent

Cette fois l’année prochaine, il n’y aura pas une, mais deux nouvelles consoles brillantes de Sony et Microsoft en concurrence pour l’espace de vente au détail. Alors que Nintendo a gardé hors de la guerre des spécifications de la console depuis des années et a réussi à se tailler une niche hybride avec Switch qui a séduit un large éventail du public des joueurs, le fait est que les acheteurs de vacances auront le choix entre deux nouvelles consoles. Décembre 2020. À côté de ceux-ci, le commutateur OG peut commencer à paraître un peu pittoresque ou, pire, vieux.

Et parlons clairement: Switch commence à devenir long dans la dent, au moins en termes d’industrie des jeux à évolution rapide. La console entrera bientôt dans sa troisième année après son lancement en mars 2017, et ses principaux composants ont été développés et finalisés longtemps avant cela. La révision “ silencieuse ” de l’an dernier du modèle standard a amélioré la durée de vie de la batterie et fonctionne plus froid (ainsi que la fermeture d’un trou de sécurité présent dans le SOC d’origine ou “ système sur une puce ”), mais il y a beaucoup de place pour des changements importants. Notre OG Switch résiste bien, mais en tant que système portable, il a fallu quelques coups ici et là – il ne nous faudrait pas beaucoup pour envisager une mise à niveau effrontée.

Bien qu’aucune annonce de logiciel n’ait été annoncée pour la fin de 2020 pour l’instant – nous attendons toujours la première Nintendo Direct de 2020 – nous sommes sûrs que Nintendo proposera une offre de jeu solide cette saison des Fêtes, mais il n’y a rien de tel qu’un nouveau mousseux Matériel. Nous avons tous hâte de Bayonetta 3, mais il se couplerait encore mieux avec un nouveau Switch brillant, non?

Fonctionnalités potentielles de Switch ‘Pro’ – quelles sont les rumeurs?

L’analyste Dr Serkan Toto pense qu’une console mise à jour arrive cette année. En écrivant dans l’article sur les prédictions de Games Industry Biz susmentionné, il déclare:

Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit que Nintendo lancera un “Switch Pro” en 2020, je pense à 399 $. Plus précisément, je prédis la prise en charge 4K, des cartouches plus grandes et bien sûr des composants renforcés. Je pense également que l’appareil sera lancé après les vacances d’été pour contrer le déploiement de la PS5 et de la Xbox de nouvelle génération plus tard dans l’année – ainsi qu’un jeu de vendeur système exclusif.

Il convient de noter qu’il a également prédit un modèle “ Pro ” l’année dernière en plus du Lite, il n’est donc pas surprenant qu’il redouble avec la même prédiction en 2020.

Un rapport distinct du site Web taïwanais DigiTimes a également affirmé qu’un modèle Switch ‘Pro’ était prévu pour la mi-2020 et entrerait en production au premier trimestre. Bien que les détails derrière ce rapport soient difficiles à justifier et proviennent de “sources de la chaîne d’approvisionnement associée”, l’analyse des revenus des puces Tegra de Nvidia et de l’inventaire Switch de Nintendo par PiranhaCapital “gestionnaire de fonds anonyme” suggère que les deux sociétés se préparent pour quelque chose de matériel -relié plus tard cette année.

Les fonctionnalités mentionnées s’avéreront passionnantes pour les fans de jeux qui aimeraient voir Switch concurrencer plus directement la concurrence, ne serait-ce que pour permettre plus de support tiers sur le système de Nintendo, mais il est toujours sage d’avoir une poignée de sel prête quand il s’agit de Rumeurs sur les spécifications de Nintendo. À chaque cycle de console, il y a des vœux pieux que cette fois, Nintendo rejoint la course aux armements. Vous vous souvenez quand Switch était censé avoir deux fois la puissance de la PS4? Ou était-ce presque un match pour Xbox One?

Donc, conscients des vœux pieux et de l’enthousiasme déplacé, nous avons pensé jeter un coup d’œil à ces prédictions et vous demander aux gens adorables ce que vous attendriez réellement de cet éphémère Switch ‘Pro’. D’abord, nous les examinerons un par un (plus quelques extras que nous avons ajoutés à la liste de souhaits) et en bas, vous trouverez des questions de sondage où vous pouvez voter pour les choses qui vous exciteraient pour un nouveau Switch SKU.

Nous commençons par une fonctionnalité qui, selon nous, serait la plus difficile à réaliser pour Nintendo …

Sortie 4K (ancrée) ou résolution accrue

Bien sûr, ce serait formidable, même si nous sommes sceptiques quant à la réalité de l’Ultra HD pour Switch en ce moment. L’abordabilité et le taux d’adoption des téléviseurs UHD signifient qu’il devient difficile de trouver un nouveau téléviseur qui n’est pas 4K, mais le rendu de la valeur de trois autres écrans HD est un enfer d’un bond technologique, qui pour une console portable sonne impossible – ou plus précisément inabordable – pour le moment.

nous dirions que le meilleur que nous pouvons espérer en termes d’augmentation de la résolution est probablement un coup de pouce modeste qui pousse les jeux avec des résolutions dynamiques beaucoup plus proches du maximum 1080p actuel

Plus probable est une augmentation mineure de la résolution. Le commutateur standard produit jusqu’à 1080p lorsqu’il est ancré, bien qu’un grand nombre de jeux soient bien en deçà de cette résolution et l’écran de poche de la console n’est que de 720p. Nous pensons que l’écran du Switch actuel résiste très bien grâce à ses proportions diminutives, même si une bosse à 1080p ne serait pas mauvaise, surtout si l’écran lui-même a augmenté de taille (voir ci-dessous).

Isolément, Switch semble toujours bien ancré sur des téléviseurs de 55 pouces et plus, mais il y a peut-être matière à amélioration via certaines des astuces de mise à l’échelle utilisées par les autres consoles de génération actuelles pour se frayer un chemin vers 4K. Cela semble peu probable compte tenu de la position de l’entreprise dans le passé, mais s’il était déterminé à obtenir en quelque sorte “ 4K ” sur l’emballage d’un nouveau commutateur (les prochains systèmes Sony et Microsoft promettent UHD natif hors de la boîte), une solution potentielle pourrait être de décharger Sortie de signal 4K vers une station d’accueil renforcée qui pourrait théoriquement gérer la conversion ascendante 4K tout en gardant la console principale fraîche et ajustée.

Cela introduirait probablement des problèmes de latence qui devraient être surmontés. Nous sommes toujours sceptiques, mais c’est une solution de contournement potentielle.

Un processeur plus puissant

© Nvidia

Les commutateurs standard et Switch Lite révisés utilisent tous deux la version “ Mariko ” mise à jour du Tegra X1 de Nvidia qui consomme moins d’énergie et fonctionne donc plus froid tout en offrant une meilleure autonomie de la batterie. Les performances générales ne sont pas améliorées de manière notable par rapport à la version de lancement, bien que la puce soit techniquement capable de plus.

Il n’est pas clair si un commutateur “ Pro ” exploiterait ce potentiel inutilisé pour des améliorations mineures (répétées, mineures) ou Nintendo le remplacerait par un substitut plus puissant, bien que la première option soit peut-être la plus rentable à l’heure actuelle. En restant dans le domaine de la réalité, nous dirions que le meilleur que nous pouvons espérer en termes d’augmentation de la résolution est probablement un coup de pouce modeste qui pousse les jeux avec des résolutions dynamiques beaucoup plus proches du maximum 1080p actuel.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si 4K devenait inexplicablement un objectif à faire ou à mourir pour Nintendo, il serait sans doute plus logique d’ajouter une technologie de mise à niveau 4K au dock et d’améliorer la console elle-même grâce à des ajustements mineurs et à des matériaux améliorés pour cette sensation “ premium ”. .

En parlant de ça …

Un corps en alliage de magnésium



Nous sommes fan du look acier brossé. Pouvez-vous imaginer les empreintes digitales sur une finition chromée polie?

Ça a l’air sexy, non? Le remplacement du châssis en plastique du modèle actuel par du métal améliorerait l’intégrité structurelle de l’ordinateur de poche (empêchant toute fissuration telle que vécue par certains propriétaires) et donnerait à la console une sensation raffinée “ premium ”. À la fois plus durable et sophistiqué, un boîtier en alliage de magnésium suggère que cet outil de jeu est destiné au joueur sérieux et professionnel. Bien sûr, le modèle standard est bien, mais rien n’est plus hardcore que le métal. Sauf peut-être en métal chromé.

Alternativement, ajoutez quelques variantes de couleurs et qui pourrait résister? Spice Orange, n’importe qui? C’est hardcore, non?

Une lunette réduite autour de l’écran

Et vous pensiez que nous avions atteint la limite de nos compétences en manipulation d’images avec le cadre en métal, hein?

Une autre façon évidente de donner à une nouvelle référence une sensation premium serait de réduire la lunette noire autour de l’écran, résultant en une plus grande visibilité visuelle tout en conservant les mêmes dimensions de base du modèle actuel. Un écran 1080p compléterait bien cette augmentation, même si nous prendrions probablement encore l’augmentation de taille avec un autre écran 720p.

Même les plus petits appareils mobiles disposent d’écrans avec des résolutions supérieures à 720p de Switch et Switch Lite, et il est possible que le passage à un avec plus de pixels ne coûte pas trop cher du point de vue de la production (en effet, cela pourrait théoriquement être moins cher en fonction de l’offre et la demande et les matériaux disponibles), même si cela devrait naturellement fonctionner de concert avec une augmentation du processeur.

Bien sûr, un écran plus grand aura un impact sur la durée de vie de la batterie, mais nous prendrions ce coup, ne serait-ce que pour aider à lire tout le petit texte non optimisé surgissant dans les ports Switch.

Audio sans fil prêt à l’emploi

Le fait que Switch dispose d’une prise audio standard de 3,5 mm doit être salué comme une inclusion pratique et très sensible. Cependant, la réalité est que les écouteurs sans fil sont monnaie courante de nos jours et en tant qu’appareil portable en 2020, le manque de support de Switch se démarque comme une omission massive. Plusieurs sociétés proposent des solutions tierces via des dongles USB-C qui fonctionnent admirablement, mais tout commutateur mis à jour devrait intégrer cette technologie et supprimer la nécessité de transporter un autre gadget en plus de notre téléphone, chargeur, boîtier AirPod, commutateur, chargeur, Kindle, chargeur, etc., etc.

Également lié à l’audio, un microphone intégré et une prise en charge Dolby Digital ne seraient pas une mauvaise idée non plus.

Compatibilité 5G

Une autre fonctionnalité rumeur pour le commutateur d’origine qui ne s’est pas matérialisée, la possibilité de jouer à votre portable en ligne lorsque vous êtes en déplacement sans être connecté au Wi-Fi serait bien. À mesure que la 5G se déploie, il est plus logique que Switch intègre la technologie, en particulier dans le pays natal de Nintendo. Avec des services comme Stadia de Google et xCloud de Microsoft misant sur des réseaux améliorés dans les années à venir, et avec Nintendo qui cherche à étendre son offre en ligne avec Nintendo Switch Online, la possibilité de jouer vraiment n’importe où serait un point important sur une liste de fonctionnalités Switch améliorées .

Alternativement, un commutateur “http://www.nintendolife.com/desktop” non portable

Nous avons déjà eu le commutateur portable Switch-that-does, alors pourquoi pas une version à domicile? Un commutateur “http://www.nintendolife.com/desktop” de la taille d’un dock peut sembler improbable, mais en évitant les problèmes inhérents à la compression de toute cette technologie miniaturisée dans le facteur de forme de la console actuelle, Nintendo pourrait utiliser des composants moins chers pour obtenir la sortie 4K et des vitesses améliorées que certains d’entre nous veulent sans facturer 600 $ et plus.

On peut soutenir que diluer davantage le gadget du Switch après le Switch Lite sans commutation serait contre-productif, et nous ne voulons même pas commencer à penser comment Nintendo aborderait le partage de jeux entre une console hybride standard, un portable et une SKU qui reste sous votre télé, mais des choses étranges se sont produites.

Un interrupteur qui ne fonctionne pas? Cela a été fait une fois, alors pourquoi pas encore?

Switch ‘Pro’ – Alors, que voudriez-vous?

Donc, parmi toutes ces fonctionnalités possibles, lesquelles vous inciteraient à mettre à niveau votre Switch actuel? Une approche plus itérative du matériel selon le modèle commercial du téléphone mobile vous plaît-elle ou préférez-vous le cycle traditionnel de 5 ans auquel nous sommes habitués avec le matériel de jeux vidéo? Faites-nous part de vos réflexions en répondant aux questions ci-dessous et voyons ce qui vous intéresse vraiment:

Merci d’avoir voté dans les sondages. Vous avez d’autres idées? Nous avons gardé les choses relativement simples et n’avons pas discuté du Joy-Con «Elite» potentiel, des accessoires ou du logiciel unique qu’un «nouveau» Nintendo Switch pourrait apporter. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir à l’avenir avec un commentaire ci-dessous.

