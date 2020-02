Sondage: The Wonderful 101 est le premier jeu de «Platinum4», que pensez-vous est la prochaine?

Hier, quelques heures avant le lancement de la nouvelle campagne Wonderful 101 Kickstarter, PlatinumGames a ouvert un mystérieux site Web «Platinum4». Avec un grand numéro 4 tourbillonnant et peu d’autres choses, la page nous a laissé plus de questions et de théories que nous ne savions quoi en faire, mais les choses commencent maintenant à avoir un peu plus de sens.

Le chargement de la page révèle désormais quatre icônes en forme d’étoile, tout comme l’étoile dans le logo de l’entreprise. Trois d’entre eux sont de couleur gris terne, mais l’un brille de mille feux avec l’inscription «TW101R KS» en dessous, faisant référence à «The Wonderful 101 Remastered Kickstarter».

‘Platinum4’ ajoute The Wonderful 101

Naturellement, il est donc assez sûr de supposer que les trois autres étoiles s’allumeront bientôt aussi, révélant vraisemblablement plus de nouveaux jeux. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre pour ceux-ci en ce moment, nous avons donc pensé ouvrir un sondage pour voir ce que vous en pensez.

Peut-être que ce sera le prochain Bayonetta 3, qui n’a pas encore reçu sa grande révélation? On pourrait peut-être La chute de Babylone, le jeu d’action réalisé en partenariat avec Square Enix? Ou peut-être qu’ils pourraient être autre chose, comme un port Switch juteux de Nier: Automates, un Chaîne astrale 2, ou une suite de Hideki Kamiya Okami? À vous:

N’hésitez pas à développer vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Cela s’annonce comme une période passionnante pour les fans de PlatinumGames.

