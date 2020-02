Sondage: votez pour vos jeux Fire Emblem préférés

Plus tôt cette semaine, nous avons publié notre classement de tous les Emblème du feu jeux qui ont reçu une sortie officielle en Occident. Avec une série aussi bonne, notre classement personnel allait toujours être controversé, et à en juger par les commentaires qui se sont avérés être le cas. Avec une telle division de l’opinion publique, nous avons décidé de mettre le vote au peuple et d’obtenir un consensus de votre part.

Peut-être plus que n’importe lequel de nos autres classements de série, celui-ci s’est avéré être un pack très serré. Certains lecteurs étaient généralement d’accord avec nos choix, à l’exception des ajustements ou rétrogradations étranges pour une entrée particulière; d’autres ont exprimé le désir de renverser entièrement la table! En tant que fans de l’expérience de poche en matière de jeux de stratégie, nous, Nintendo Life Towers, avons naturellement gravité vers les entrées sur du matériel portable. Comme nous avons eu du mal à le souligner, cela ne veut absolument pas dire que les entrées GameCube et Wii sont médiocres – loin de là – mais la douceur de la portabilité influence certainement nos goûts personnels.

Pourtant, nous avons notre mot à dire – maintenant c’est votre tour. Ci-dessous, vous trouverez la même sélection de jeux Fire Emblem que nous avons affrontés dans notre liste de classement. Le vote est simple: choisissez vos 3 meilleurs favoris et appuyez sur le bouton de vote. Cela assemblera ensuite le classement cumulatif des jeux Fire Emblem selon vous, les gens adorables:

Il sera très intéressant de voir comment ce classement communautaire se compare à notre liste personnelle. Comme toujours, soyons charmants et civils et impressionnants les uns envers les autres et n’oubliez pas que toutes les opinions sont valides! Même les mauvais.

Blagues! Faites-nous savoir comment vous avez voté ci-dessous.

.