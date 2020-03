Sondage: votre famille a-t-elle acheté un deuxième interrupteur pour jouer à Animal Crossing: New Horizons «correctement»?

Il était difficile de résister à cette beauté, mais c’est encore plus difficile si vous partagez votre île avec quelqu’un d’autre.

La réception de Animal Crossing: New Horizons a sans doute dépassé les attentes élevées des fans les plus exigeants, et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Des millions de personnes apprécient le jeu dans le monde et il y a eu une vague d’amour pour lui sur les réseaux sociaux. Cela a été un gros sujet dans nos conversations avec la famille depuis sa sortie et une distraction bienvenue avec COVID-19 dominant les chaînes d’information à travers le monde.

Cela ne veut pas dire que la réaction au jeu a été universellement positive, cependant, et il y a une décision particulière prise par Nintendo pour cette entrée Switch qui est toujours un point de friction pour de nombreux joueurs; à savoir, le fait que vous ne pouvez avoir qu’un seul îlot par commutateur. Ce n’est pas une île par copie du jeu, l’esprit; c’est une île pour toujours (plus ou moins) liée à votre console, quel que soit le nombre d’exemplaires du jeu que vous achetez.

La politique «One Switch, One Island» était perplexe depuis le début. Nintendo a ajouté le même mode multijoueur au jeu, ce qui permet à jusqu’à quatre joueurs de courir autour de l’île avec un joueur jouant le rôle de “ leader ”, mais les limites en jouant de cette façon deviennent rapidement claires après la disparition de la nouveauté initiale. Le plaisir de jouer à Animal Crossing a toujours été la personnalisation et la possibilité de personnaliser tout ce qui concerne votre village. Peu d’autres jeux répondent aux caprices d’un individu tout à fait comme celui-ci, et à certains égards, devoir partager semble aller à l’encontre de la conception du jeu.

Dans New Horizons, les progrès sont bloqués pour le résident principal – le représentant résident qui nomme l’île et donne le coup d’envoi – aux autres utilisateurs de Switch vivant sur la même masse terrestre qui doivent partager les ressources. Vous obtenez une version diététique de l’expérience riche en matières grasses réservée au joueur principal, et bien qu’il soit toujours amusant d’attraper des insectes et des poissons, vous manquez beaucoup de choses.

Il nous semble que de plus en plus de gens vivent le style de vie Johnny Two-Switches, et pas seulement les joueurs de base.

Il n’est donc pas surprenant que les gens cherchent à investir dans des secondes consoles pour les membres de leur famille et leurs proches. Au Japon, le nombre de consoles vendues a rapidement augmenté, ce qui est compréhensible compte tenu de la qualité et de l’attrait du jeu (il a également fait ses débuts au numéro 1 dans les charts britanniques). Cet auteur l’a utilisé comme une opportunité de passer à un commutateur avec une meilleure autonomie de la batterie tout en faisant un membre de la famille solide et en leur vendant notre “ ancien ” commutateur impeccablement entretenu à un prix avantageux. Tout le monde est gagnant, notamment Nintendo.

Nous imaginons que nous n’étions pas les seuls à investir dans le système familial uniquement pour Animal Crossing. En fait, ce même parent pense qu’ils peuvent maintenant avoir besoin d’une deuxième console pour quelqu’un d’autre vivant sous le même toit, une personne dont l’expérience avec le jeu commence et se termine avec Animal Crossing: New Leaf sur 3DS. Il est fort probable que leur ménage – qui n’avait auparavant aucun commutateur – en aura deux d’ici peu. Dites ce que vous aimez dans la politique, mais d’un point de vue commercial, Nintendo sait certainement ce qu’il fait avec «One Switch, One Island».

Le simple fait est que le jeu est assez bon pour faire d’une nouvelle console une proposition de valeur et un investissement solides. Joué un peu (ou beaucoup) tous les jours, Animal Crossing peut durer des années à mesure que les saisons changent et que les choses vont et viennent. De ce point de vue, 250 £ pour un Switch Lite et une copie du jeu est une excellente affaire. 500 £ pour deux Switch Lites et deux exemplaires du jeu peuvent sembler élevés, mais pour ceux qui ont de l’argent jetable, il offre toujours une grande valeur et permet à deux personnes de vivre une expérience complète et “ correcte ” de Animal Crossing. Après tout, personne ne veut de voisins humains à Animal Crossing, n’est-ce pas? Cela rend les choses beaucoup trop réelles.

Jusqu’à huit personnes peuvent vivre sur une île, mais obtiennent-elles vraiment l’expérience complète sur une seule console?

Bien qu’il s’agisse d’une décision impopulaire, cela ne semble pas empêcher les gens de sortir et d’acheter un autre Switch, ainsi qu’une autre copie du jeu pour la famille. New Horizons a connu un excellent début en termes de ventes au cours de la semaine depuis sa sortie, mais nous sommes très intéressés de voir comment le jeu affectera les ventes de Switch au cours des semaines et des mois à venir, en particulier en tant que sortie première de Nintendo pour le reste de 2020 reste largement inconnu au-delà de la Chroniques de Xenoblade remasteriser. Switch propose déjà une gamme de logiciels de vente de systèmes, mais New Horizons semble encourager une vague de joueurs plus occasionnels à déposer de l’argent trois ans après le lancement de la console.

Notre impression de l’effet positif du jeu sur les ventes de consoles Switch est cependant largement anecdotique à ce stade, et nous aimerions voir combien de lecteurs de Nintendo Life ont également acheté un deuxième Switch pour leur foyer, principalement grâce à Nook and co. N’hésitez pas à répondre aux questions du sondage et à nous dire combien d’entre vous vivent maintenant avec deux (ou plus!) Nintendo Switch sous un même toit.

Combien de commutateurs avez-vous dans votre foyer? Allez-y, n’hésitez pas à nous rendre jaloux dans les commentaires ci-dessous.

