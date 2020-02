Sonic a fait ses débuts avec 20 millions de dollars au box-office américain.

Le nouveau film de Sonic Il est déjà dans tous les cinémas depuis hier, et dans ces premières fonctions, le film a généré environ 3 millions de dollars au box-office national, un chiffre qui est aujourd’hui passé à 20 millions de dollars, un début important pour un film qui Il inquiète les fans de hérisson bleu depuis sa révélation. Étant donné que ce sera un long week-end pour beaucoup, on estime que ce montant augmente considérablement ces jours-ci.

D’accord avec Box Office Pro, on estime que ce film génère entre 45 et 55 millions de dollars d’ici la fin du week-end, un chiffre qui peut sans aucun doute atteindre. Dans États Unis ce lundi est célébré le Journée des présidents, un jour férié fédéral qui augmentera sans aucun doute encore plus les bénéfices de ce projet.

Actuellement, la liste des films de jeux vidéo avec la plus grande collection nationale le premier soir est dirigée par Pokemon: Détective Pikachu avec 54,3 millions de dollars au cours des trois premiers jours. Le deuxième est Lara Croft: Tomb Raider avec Angelina Jolie (47,7 millions de dollars). A votre niveau actuel, Sonic Il se positionnerait en troisième position.

Nous avons déjà eu l’occasion de voir Sonic, et si vous voulez savoir ce que nous avons pensé, jetez un œil à nos impressions. D’un autre côté, si vous vous considérez comme un fan du personnage, alors découvrez cette incroyable gamme de vêtements qui a été lancée Cougar

Source: Date limite

.