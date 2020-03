Sonic est devenu le film de jeu vidéo le plus populaire aux États-Unis.

Le film Sonic the Hedgehog est devenu le film basé sur le jeu vidéo le plus populaire aux États-Unis. Après les gains de la semaine dernière, il a été révélé que Ce long métrage a réussi à amasser 145,8 millions de dollars dans notre pays voisin, battre 144,1 millions de dollars du détective Pikachu, qui détenait auparavant ce record.

Cependant, l’histoire est quelque peu différente sur le marché international, car Sonic n’a généré que 306,5 millions de dollars dans le monde, ce qui représente plus de 100 millions de dollars de moins que les 433 millions de dollars du détective Pikachu. Cela est dû en grande partie au fait que la première de Sonic a été retardée en Chine en raison de COVID-19.

Malgré tout ça, Ni le détective Pikachu ni Sonic n’ont réussi à battre Warcraft, bande qui se positionne comme l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie au monde avec 439 millions de dollars.

Contrairement au cas de Sonic, Warcraft s’est très mal comporté dans les cinémas aux États-Unis, gagnant seulement 47,4 millions de dollars, mais a obtenu 391,7 millions de dollars sur les marchés internationaux. Le film Rampage de Dwayne Johnson est derrière le détective Pikachu avec 428 millions de dollars. Alors que le film Jake Gyllenhaal de 2010, Prince of Persia: The Sands of Time a rapporté 336 millions de dollars dans le monde.

En parlant du hérisson bleu, LEGO peut fabriquer un ensemble de pièces basé sur Sonic. De même, Super Sonic apparaît presque dans le film en question.

Via: Forbes

