Sonic: le film a déjà dépassé le détective Pikachu et Birds of Prey

Sonic: The Movie, le film Paramount Pictures basé sur la légendaire mascotte SEGA, a fait ses débuts il y a quelques jours. À l’origine, cette production peignait comme un énorme chaos, mais il s’est avéré être le contraire. Pour preuve, nous avons récemment annoncé qu’il s’agissait d’un blockbuster, battant POKÉMON: Détective Pikachu et Birds of Prey

Selon les informations du Hollywood Reporter, Sonic: The Movie a obtenu 57 MDD au cours de ses 3 premiers jours dans les salles aux États-Unis. La source note également que la projection pour ses 4 premiers jours sur le marché du film est de 68 MDD $, ce qui en ferait l’une des meilleures premières organisées lors de la journée des présidents, un jour férié américain qui a lieu tenue le troisième lundi de février.

Maintenant, qu’est-ce que tout cela signifie pour Sonic: The Movie? C’était la meilleure première de tout autre film de jeu vidéo. Comme ils nous le disent à Tomatazos, POKÉMON: Détective Pikachu, la bande Pokémon qui a été publiée l’année dernière, a généré 54 MDD $ lors de son premier week-end.

Ce n’est pas tout, car avec ce personnage Sonic: The Movie apasto également Birds of Prey, la nouvelle bande DC, la faisant chuter à la deuxième place du box-office américain. De plus, il a dépassé les revenus qu’il a gagnés lors de son premier week-end, car le film avec Margot Robbie n’a obtenu que 33 MDD $ lors de son premier week-end.

