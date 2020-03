Sonic: le film est déjà l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie aux États-Unis

Bien que les jeux vidéo soient dus à Sonic the Hedgehog, le cinéma lui a donné le triomphe qu’il attend depuis longtemps et qui place à nouveau la franchise au premier plan en attendant que ce soit une opportunité qu’il peut être utilisé par SEGA et une équipe créative. Nous vous disons cela parce que le dernier chiffre d’affaires généré par Sonic: Le film l’a déjà placé comme l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie aux États-Unis et au Canada.

Un rapport de Tomatazos a confirmé le triomphe de Sonic: Le film avec tout et la crise des coronavirus, puisque le dernier record de revenus généré par le film fait référence à 145 MDD, ce qui en fait immédiatement l’adaptation d’un jeu vidéo plus réussi de l’histoire, dépassant un autre projet qui a également eu un grand accueil à l’époque, le détective Pikachu. qui a généré 144,1 $ MDD.

Succès de Sonic: le film l’a placé en septième position en termes de revenus d’adaptations de jeux vidéo à l’échelle mondiale, 306,4 $ MDD, où la première place appartient à Warcraft: The First Encounter of Two Worlds, qui a généré 439 $ MDD.

