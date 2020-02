Sonic Movie accélère vers 65 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord

Après près de 30 ans, la mascotte de longue date de Sega Sonic l’hérisson a enfin fait ses débuts sur grand écran. Les critiques sont en ligne, et bien que les critiques du grand public n’apprécient pas tellement le film, la sortie d’action-aventure du flou bleu avec Jim Carrey, Ben Schwartz et James Marsden a jusqu’à présent reçu de nombreux commentaires positifs de la part des fans.

Alors, comment ça se passe pour Paramount Pictures en termes de revenus? Selon Deadline Hollywood, la production de 87 millions de dollars pourrait potentiellement être en lice pour devenir le meilleur premier film d’adaptation de film de jeu vidéo en Amérique du Nord de tous les temps. Les dernières estimations de l’industrie suggèrent qu’il a accumulé environ 53,99 millions de dollars en trois jours et plus de 64,3 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Si tel est le cas, ce serait un nouveau record pour ce type de film. Le détenteur du record actuel est le détective de production Legendary / Warner Bros. Pikachu avec Ryan Reynolds, qui aurait encaissé 54,3 millions de dollars en trois jours. Sur une base de 4 jours, Sonic aurait déjà dépassé le détective Pikachu, encaissant 58 millions de dollars pendant une période non fériée en mai dernier. Harley Quinn: Birds of Prey, la toute dernière version de Warner Bros., ne pouvait tout simplement pas suivre la vitesse de Sonic, comme l’illustrent les revenus du Box Office ci-dessous pour la Saint-Valentin et le week-end de la fête du Président:

