Sonic Movie dépasse les attentes d’ouverture avec 100 millions de dollars

Sonic the Hedgehog Redesign (Crédit: Paramount Pictures)

Vous vous souviendrez peut-être de cette horrible adaptation cinématographique de Sonic qui devait être lancée en novembre 2019. Vous vous souviendrez peut-être aussi du contrecoup des fans lorsque l’illustration a été publiée pour le héros bleu éclatant. Ouais – c’est celui-là. Et si nous vous disions que le week-end d’ouverture du film reprogrammé a fini par dépasser les attentes de Paramount Pictures de plus de cinquante pour cent? Surpris? Je pense que nous le sommes tous, pour être honnête.

Le week-end d’ouverture, Sonic the Hedgehog a accumulé un total de 100 millions de dollars sur 41 marchés. Étonnamment, cela a signifié que le titre a atteint la troisième place dans le monde des films de jeux vidéo; le deuxième étant Warcraft avec 119,1 millions de dollars et le détective Pikachu avec 157,3 millions de dollars. Cependant, Paramount Pictures s’attendait à un chiffre d’affaires d’ouverture de 45 millions de dollars rien qu’en Amérique du Nord. Mais, à la nôtre et à la stupéfaction du créateur, le film a empoché 58 millions de dollars en seulement trois jours.

Cela montre simplement que ramener quelque chose à la planche à dessin peut souvent conduire à des résultats plus grands et meilleurs. Pour Sonic the Hedgehog, en particulier, aucun mouvement n’aurait pu être plus important de leur part.

Vous pouvez maintenant voir Sonic the Hedgehog dans les cinémas du monde entier.

Envisagez-vous un voyage pour voir le film Sonic? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

