‘Sonic Station Live!’ De Sega La diffusion commence la semaine prochaine le 20 février

Célébrer Sonic l’hérisson en 2020, Sega partage des nouvelles spéciales le 20 de chaque mois. En mars, il a une “annonce ou deux” préparée pour un panneau Sonic au SXSW 2020, et maintenant dans la dernière mise à jour, il est annoncé, “Sonic Station Live!” – le premier de sa série de diffusion mensuelle.

Cet événement aura lieu la semaine prochaine le 20 février à 18h00 JST, et vous pourrez vous connecter à la diffusion en direct sur YouTube. Selon un tweet de Sega Official, il y aura des introductions à tout ce qui concerne Sonic the Hedgehog, ainsi qu’une couverture des jeux et de la marchandise.

Sega pourrait-il avoir une surprise ou deux dans sa manche? Dites-nous ce que vous attendez dans les commentaires ci-dessous.

