Sonic The Hedgehog 2 arrive très bientôt sur Nintendo Switch

Si l’apparition de Sonic The Hedgehog dans SEGA AGES pour Nintendo Switch était déjà une joie, que penseriez-vous de la première de sa suite acclamée? C’est comme ca, Sonic The Hedgehog 2 Vous arriverez très prochainement à la collection SEGA classic et à la fin de ces lignes vous trouverez la date de sortie.

Peut-être vous sentez-vous particulièrement identifié à ce jeu, car Sonic The Hedgehog 2 C’est LA raison pour laquelle de nombreux enfants ont traîné leurs parents vers le magasin de jeux vidéo le plus proche pour acheter un Mega Drive. Et bien que dans cette nouvelle nous utilisons son nom officiel, pour nous ce sera toujours «Sonic 2» sec.

Au-delà du retour du mode compétitif pour deux joueurs, les nouveaux ajouts incluent le “Drop dash” (introduit dans Sonic Mania) qui nous permettra de faire un tour de tête au milieu de l’air pour gagner rapidement en vitesse; Mode Super Sonic d’autre part, il nous permet d’entrer dans la peau du hérisson dans sa forme la plus puissante dès le début; un mode de jeu Contre la montre avec des classements en ligne de scores et, l’ajout le plus excitant de tous,Jointures!

Sonic The Hedgehog 2 Il fera ses débuts sur SEGA AGES le 20 février et le fera presque une semaine après la première de son film attendu en image réelle.

Source: Communiqué de presse

Connexes