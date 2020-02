Sonic The Hedgehog 2 est toujours le meilleur de la série, Don’t @ Me

Je n’étais pas un gamin de Nintendo en grandissant. Cet honneur appartenait à mon meilleur ami qui a réussi à avoir une console de divertissement Nintendo. Le moment venu, j’ai acheté une Sega Genesis, et il y avait un jeu qui régnait sur tous les autres: Sonic the Hedgehog 2. Maintenant qu’il est nouvellement sur Nintendo Switch dans le cadre de la collection Sega Ages, le feu a rallumé.

La version Sega Ages, qui a été publiée la semaine dernière, est principalement un port un à un de l’original avec des fonctionnalités supplémentaires. Où sont les états de sauvegarde et un mode de défi à 100 anneaux, ainsi que la possibilité de jouer en tant que Knuckles, ce qui était auparavant possible grâce à la «technologie de verrouillage» de Sonic et Knuckles. J’ai diffusé un playthrough avec mon collègue Paul Tamayo et j’ai passé un bon moment, même si j’ai réussi à planter le jeu une fois.

Sonic the Hedgehog 2 est un classique. Mais même en 1992 – un an après les débuts de Sonic – il était clair que quelque chose de spécial se passait. La promesse de Sonic the Hedgehog est la quintessence des années 90. Mario a établi une norme et est devenu un nom familier au fur et à mesure que les consoles montaient du crash de 1983. Il était sûr, accessible. La solution de Sega pour concurrencer Nintendo consistait à proposer quelque chose de différent. Sonic était plus rapide que Mario, et selon les normes de l’époque, il était plus nerveux. Le Sonic the Hedgehog d’origine a propulsé Sonic vers la célébrité, mais c’est Sonic the Hedgehog 2 qui a pleinement tenu ses promesses de vitesse et a codifié certaines des caractéristiques les plus importantes de la série.

Après la sortie de Sonic the Hedgehog, le programmeur Yuji Naka et d’autres membres de Sonic Team se sont séparés avec Sega du Japon. Il a été recruté par le développeur Sega Mark Cerny, qui travaillait avec Sega of America pour établir sa propre division de la société, qui allait devenir le Sega Technical Institute. La division offrait une atmosphère unique et une liberté accrue. Naka et les concepteurs ont pu répéter plus librement leur succès initial. Vraisemblablement, cela explique les divers ajouts et expériences de jeu de Sonic the Hedgehog 2. Sonic était plus rapide, son monde plus coloré et distinct. Le casting de personnages s’est étendu et a défini des éléments tels que Super Sonic, une transformation rapide accordée aux joueurs qui ont trouvé les sept émeraudes du chaos.

L’ajout le plus important était le tiret de rotation. Lorsque Sonic est en place, le joueur peut appuyer et casser le bouton de saut pour le faire monter en vitesse et exploser à grande vitesse. Sonic fonctionne sur la maxime que la vitesse est amusante, ce qui signifie que les moments où le joueur s’arrête sont vraiment nul. Le tiret de rotation permet aux joueurs de revenir rapidement à leur rythme précédent, gardant le gameplay aller de l’avant. Sonic the Hedgehog 2 se faufile parfois dans des fosses inévitables ou des segments de plate-forme difficiles qui empêchent la progression, mais le tiret de rotation, en plus de la conception de niveau de ramification, a aidé Sonic à réaliser la vitesse qui manquait le plus souvent au premier jeu.

Sonic the Hedgehog 2 aide également à établir l’esthétique continue et la conception visuelle qui définissent la série. Des arrière-plans complexes avec défilement de parallaxe créent une expérience lumineuse et colorée qui se démarque à côté des palettes moins occupées de Mario. Les niveaux sont devenus plus détaillés et distincts. Le charme verdoyant confortable de Emerald Hill Zone cède la place aux eaux violentes troublantes de Chemical Plant Zone. Des zones plus récentes comme Oil Ocean Zone et Metropolis Zone – des niveaux difficiles qui signalent l’intrusion de Sonic dans les royaumes crapuleux de Robotnik – débordent de feu et de grincements. Il y a un arc facilement apparent dans les designs: l’invitant et le rustique sont remplacés par le menaçant et le mécanique. Cela aide à raconter un complot rudimentaire: Sonic doit se précipiter pour détruire la gigantesque station spatiale “Death Egg” de Robotnik.

Il n’est pas seul non plus. Sonic 2 présente Miles «Tails» Prower, le joyeux renard à deux queues qui accompagne Sonic tout au long de la plupart de ses aventures à ce jour. Outre ses capacités uniques comme le vol et la capacité d’être contrôlé par un deuxième joueur, Tails a été un tournant pour la série. Il y avait maintenant des personnages, des copains et éventuellement de nouveaux méchants qui formeraient un univers narratif plus large. Sonic the Hedgehog 3 présenterait Knuckles the Echidna comme un rival. Sonic CD a amené la fan obsessionnelle de Sonic Amy Rose et le méchant Metal Sonic. Aujourd’hui, la franchise Sonic regorge de personnages. Tout a commencé avec Tails.

Sonic the Hedgehog 2 a codifié la forme de la série. Après Sonic 2, les niveaux seraient plus lumineux et plus de façons de les naviguer. Sonic gagnerait de nouvelles capacités pour se déplacer plus rapidement et des amis qui pourraient (généralement) suivre. Ce fut le premier vrai moment de clarté pour une série qui allait connaître une crise d’identité intense. Naka et les développeurs de Sega Technical Institute savaient exactement ce qu’ils voulaient que Sonic soit: impétueux et plus rapide que jamais. Sonic the Hedgehog 2 l’a gravé dans la pierre.

