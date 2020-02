Sonic the Hedgehog est le deuxième film de jeu vidéo décent d’affilée – la malédiction est-elle brisée?

Cela peut sembler évident, mais les films doivent vraiment porter sur quelque chose. Cela a souvent été l’obstacle qui a fait planter de nombreux films de jeux vidéo. Pensez aux terribles films Hitman – ils ne sont rien. La franchise de jeu Hitman n’est pas non plus, mais la différence est que les niveaux de bac à sable de génie et les systèmes de jeu complexes aident à masquer le fait que 47 est, par conception, un personnage vierge. Les tentatives pour lui donner de quoi s’occuper ont toujours été infructueuses.

Ou alors, pensez au Tomb Raider 2018. Un film qui est en fait thématique sur quelque chose – Lara Croft surmontant la perte de son père et ramassant son héritage, le voyage d’un héros cinématographique assez typique. Mais le problème est que ce thème et sa montée ne sont pas vraiment gagnés, ce qui fait mal au reste du film. Les producteurs du film ont trouvé une grande nouvelle Lara Croft, mais ils n’ont jamais trouvé le cœur du film pour justifier son existence pleine d’action.

Si Sonic the Hedgehog réussit, c’est que, comme le détective Pikachu de l’année dernière, c’est une histoire relativement simple de tropes et d’agrafes de cinéma, bien racontée. Le détective Pikachu parlait de la réconciliation d’un père et d’un fils, tandis que Sonic parle d’un jeune enfant solitaire trouvant des amis et de la famille. Il est respectueux et intelligent de la façon dont il utilise la propriété Sonic, mais ce serait une histoire parfaitement utilisable si tout cela était supprimé. À ce niveau, cela fonctionne absolument.

Sonic n’est en aucun cas un chef-d’œuvre cinématographique, mais il n’a pas besoin de l’être. C’est un solide petit film pour enfants qui prend toutes les bonnes notes. Il est drôle par endroits, maladroit par endroits, sincère plus souvent que vous ne le pensez, et contient bien sûr quelques-uns des éléments nécessaires pour faire pomper le sang. Il est parfaitement compétent, relativement sûr et en chiffres, mais le plus important est qu’il est amusant.

J’ai vu le film Sonic dans une pièce qui capturait à peu près parfaitement sa démographie. Il y avait d’énormes groupes d’enfants accompagnés de parents. Il y avait quelques couples ou groupes de jeunes adultes – les enfants sans enfants qui ont néanmoins un âge particulier pour lequel le hérisson de Sega aura une signification particulière. Cela a fait rire les enfants et les sourires de joie des fans plus âgés à des références profondes. Quelques rangées devant moi, un garçon surexcité prédisait à bout de souffle ce qui allait se passer ensuite, le chuchotant à sa mère, les yeux écarquillés. Tu vois? Ça marche.

Du point de vue des amateurs de jeux vidéo, en particulier ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de Mega Drive, le film est curieux. Lorsque Sonic a été conçu au Japon, il était un jeune enfant heureux. Pour la version occidentale, il a été rendu plus cool et aussi un peu plus cruel – redessiné pour la boîte américaine avec des pointes plus nettes, un front plus sillonné et un sourire narquois. Cela correspondait au marketing de l’époque qui peignait Nintendo comme l’option douce et adaptée à la famille et Sega comme le créateur de jeux bad-ass pour les enfants cool. Au fur et à mesure que Sonic décollait à l’ouest, la version américaine deviendrait généralement la version standard de Sonic au fil des ans, mais la version du film est beaucoup plus proche de l’intention japonaise d’origine derrière le personnage.

Comme je l’ai dit, c’est un film sur un petit enfant essayant de trouver des amis et de la famille. Il trouve en quelque sorte les deux à Tom Wachowski (James Marsden), un shérif dans une petite ville appelée Green Hills. Après un bref flashback de Sonic sur sa planète natale avec de magnifiques collines en damier précises et un ciel bleu Sega, nous trouvons Sonic caché sur Terre, ayant fui sa planète natale après avoir été pris pour cible en raison de ses pouvoirs de super-vitesse. Tom finit par devenir le seul allié de Sonic lorsque la même chose se produit sur terre, le gouvernement américain mettant le scientifique fou et pourtant génial Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) sur sa queue.

Ce qui est assez surprenant, c’est comment Sonic (exprimé par Ben Schwartz) a le temps de respirer en tant que personnage légitime. Les vingt premières minutes environ le sont seuls, exubérants et excitants comme un enfant préadolescent devrait l’être, mais aussi constamment en désaccord et bouleversé par sa solitude. Sonic joue au baseball avec lui-même, utilisant sa super vitesse pour remplir tous les rôles sur le terrain, et il est extatique – mais ensuite il se tourne vers les tribunes vides à la recherche d’acclamations et son petit cœur se brise. Étonnamment, étant donné que le design Sonic a dû être retravaillé après une première tentative désastreuse comme indiqué dans la bande-annonce originale, ces moments fonctionnent; Schwartz réalise une excellente performance et le mannequin CG est effectivement émotionnel, et quand il doit interagir avec la créature CG Marsden le fait admirablement.

Carrey aussi est excellente. Marier une icône des années nonante à une autre n’a de sens, on suppose, mais il s’amuse clairement en tant que Robotnik. Robotnik et Sonic commencent tous deux avec des éléments de leurs personnages tels que nous les connaissons intacts, mais reconstituent également progressivement d’autres éléments manquants. Finalement, Sonic obtient ses baskets rouges emblématiques et grandit dans l’attitude confiante et snarky pour laquelle il est connu. Robotnik, aussi, finit par échanger un long manteau de méchant pour un «costume de vol» qui ressemble plus au genre de look que la récente version 3D du personnage a porté alors qu’il continue de glisser rapidement vers la vraie folie.

Tout cela fonctionne comme une histoire d’origine pour la paire, et elle a beaucoup de cœur – quelque chose qui, comme mentionné, manque à tant d’autres films de jeux vidéo. Comme le détective Pikachu, cependant, le film se débat dans d’autres endroits surprenants. La super vitesse de Sonic est utilisée à bon escient pour les blagues, mais quand vient le temps d’une scène d’action, il n’y a rien de particulièrement nouveau ou passionnant ici. Nous avons vu tellement de speedsters super puissants comme le Quicksilver de X-Men que les scènes où la vitesse de Sonic est représentée par lui tournoyant dans un monde apparemment en pause n’ont pas l’impact auquel elles étaient clairement destinées.

Il y a aussi une occasion manquée de présenter le monde étonnamment riche de Sonic tel que décrit dans les jeux, mais dans le contexte de l’histoire que les auteurs de ce film ont choisi de vous dire, vous pouvez absolument voir pourquoi Sonic sur terre était la meilleure option – et les écrivains avaient le bon sens de laisser tomber quelques crochets de suite qui pourraient facilement conduire à explorer une version plus ludique de Sonic dans un futur film.

Sonic est un film d’action familial avec une bonne comédie. Certains vont se moquer de lui pour être trop simple, pour être trop à la mode, mais c’est un film pour les enfants de huit ans. C’est génial, comme le détective Pikachu. Si vous emmenez vos enfants, ils adoreront. Si vous êtes un fan de Sonic, vous l’aimerez probablement pour les petits détails; il rend la franchise fière et pour mon argent est la meilleure adaptation du matériel source, le dessin animé de Looney Tunes style 90’s Adventures of Sonic the Hedgehog. Il aurait pu utiliser un peu plus d’énergie dans ses séquences d’action et un peu plus de créativité, de flair, cependant.

C’est finalement un film de jeu vidéo qui a un cœur, et avec ce cœur vient une qualité qui bat la tendance et se traduit en fait par un film de jeu vidéo que vous voudrez peut-être regarder une deuxième fois. Nous n’avons pas encore notre première adaptation de film de jeu vidéo vraiment classique, mais ce sont deux solides d’affilée maintenant. La malédiction est-elle brisée?