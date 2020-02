Sonic The Hedgehog Movie: 42 oeufs de Pâques et références que vous avez peut-être manqués

Enfin, le film Sonic the Hedgehog est en salles. Dans sa critique du film, Phil Hornshaw de GameSpot a écrit: “Au fur et à mesure des adaptations de jeux vidéo, Sonic the Hedgehog est parmi les plus forts. Il est assez intelligent pour se débrouiller tout seul, en utilisant des aspects de longue date de la mascotte supersonique de Sega et de sa franchise, tout en s’assurant que ce qui transparaît vraiment, ce sont ses personnages. ” Maintenant, vous pouvez voir par vous-même si le film est à la hauteur du jeu – et combien d’oeufs de Pâques peuvent être emballés dans un seul film.

L’adaptation en direct de la franchise de jeux vidéo voit le petit furball bleu rapide (Ben Schwartz) affronter pour la première fois le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey), dans une bataille de ski de fond très rapide remplie de drones, de piment chiens et beaucoup de blagues.

Comme mentionné précédemment, le film regorge également d’œufs de Pâques et de références à la longue histoire du jeu vidéo de Sonic, qui a débuté en 1991 avec le premier jeu vidéo Sonic the Hedgehog sur Sega Genesis. Avec près de 30 ans de jeux, de dessins animés, de bandes dessinées et plus encore, le film Sonic ne manquait pas de matériel pour hocher la tête et écarter les références plus rapidement que le tableau de bord de Sonic.

Ci-dessous, nous avons compilé 42 des meilleurs œufs de Pâques pour les films. Vous devez aller vite pour les attraper tous, alors assurez-vous de les vérifier tous pour voir ce que vous avez manqué. Pendant que vous y êtes, ne manquez pas notre regard sur les méchants les plus étranges de la longue histoire de Sonic the Hedgehog.