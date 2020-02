Sonic The Hedgehog Movie Box Office dépasse les 200 millions de dollars dans le monde

C’est officiel, le Sonic l’hérisson le film a été un énorme succès. Un communiqué de presse de Sega Sammy révèle que les débuts au box-office du flou bleu, coproduits par Paramount Pictures et Sega, ont rapporté près de 210 millions de dollars en seulement dix jours.

Le film est sorti le jour de la Saint-Valentin aux États-Unis et, lors de son week-end d’ouverture, il a réussi à encaisser 58 018 348 $ au pays. Cela dépasse le week-end d’ouverture du détective Pikachu, qui a rapporté 54,3 millions de dollars:

“Sonic the Hedgehog” est sorti le 14 février sur 4 167 écrans aux États-Unis et dans le monde. Il a enregistré un week-end d’ouverture de trois jours de 58 018 348 $ au pays, battant le record détenu auparavant pour l’ouverture de trois jours d’une adaptation de jeu vidéo de 54,3 millions de dollars établie par le «détective Pikachu», et marquant une nouvelle page dans l’histoire des films de jeux vidéo

Sonic n’a pas non plus ralenti au cours de la deuxième semaine, soit 26 192 294 $ au niveau national et portant ses revenus totaux aux États-Unis à 107 704 000 $. Sur le plan international, au 25 février, le film avait rapporté 102 268 213 dollars. Cela porte le total du box-office mondial à un peu moins de 210 millions de dollars.

Sonic the Hedgehog arrivera dans les salles japonaises le 27 mars.

