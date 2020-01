Sonic The Hedgehog Movie est classé PG

La MPA Classification and Rating Administration a publié sa note de la prochaine action en direct Sonic l’hérisson film.

On pouvait s’y attendre, le film a été classé «PG» pour «action, violence, humour grossier et langage doux et bref». Ce n’est bien sûr pas trop surprenant étant donné le public cible de Sonic, ainsi que le sentiment “familial” des remorques.

Cela dit, cela signifie probablement aussi que le film évitera certains des éléments les plus sombres de la franchise qui étaient présents dans les jeux, si le film contient quelque chose d’important des jeux. Nous ne manquerons pas de faire rapport sur tout autre petit détail intéressant sur le film à mesure que nous nous rapprochons de sa sortie.

le Sonic l’hérisson sorties du film le 14 février 2020.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

