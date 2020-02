Sonic The Hedgehog Review: Frapper le sol en courant

Sonic the Hedgehog existe depuis près de 30 ans et il y a eu beaucoup de variations sur le personnage à cette époque. Ses principales caractéristiques sont généralement résumées comme «court vite», «est bleu» et «a de l’attitude». Le Sonic que nous voyons dans le live-action-meets-CGI Sonic the Hedgehog, heureusement, abandonne l’accent sur les mots à la mode des années 90 pour quelque chose d’un peu plus réel et vulnérable. Sonic en 2020 est rapide avec une plaisanterie et une référence de la culture pop, mais il est aussi très excité d’être ici.

Sonic the Hedgehog renonce à tirer beaucoup du jeu vidéo et des dessins animés qui l’ont précédé, choisissant plutôt de mettre en place quelque chose de nouveau pour le personnage. Sonic (exprimé par Ben Schwartz) dans le film est quelque chose d’un personnage de Superman: un orphelin avec un pouvoir incroyable qu’il ne sait pas trop comment gérer. C’est une configuration intéressante que le film aurait dû exploiter davantage, surtout après une très brève ouverture qui montre Sonic chassé de sa planète natale par un groupe de méchants inconnus pour des raisons inconnues, qui ne reviennent jamais.

Cette histoire sert à faire sortir Sonic du monde du jeu vidéo et dans le nôtre, où il se cache depuis des années, observant de loin tout le monde dans la petite ville de Green Hills et souhaitant pouvoir se révéler et mettre fin à sa solitude. Dans sa frustration, Sonic puise accidentellement dans ses pouvoirs latents induits par la super-vitesse, et l’explosion qui en résulte alerte le gouvernement américain de son existence. Cue une histoire semblable à ET de G-men ombreux chassant un extraterrestre, qui se produit ensuite à travers un humain amical – le shérif local Tom (James Marsden), ou Donut Lord comme Sonic le connaît de loin – qui l’aide à échapper aux hommes les noirs et leur chef maniaque et incliné mécaniquement, le Dr Robotnik (Jim Carrey).

Sonic the Hedgehog est vraiment une comédie sur Tom et Sonic, et elle est à son meilleur quand elle se penche sur cette dynamique. Schwartz est un choix parfait pour cette version de Sonic, qui est un peu irrévérencieux et intensément à l’écoute de la culture pop américaine en quelque sorte, mais aussi sérieuse et optimiste. Sonic de Schwartz est plus un Michaelangelo des Teenage Mutant Ninja Turtles que la combinaison de la bouche de Bugs Bunny et des pieds de Road Runner qui a frappé le petit écran dans les années 90. C’est quelque chose d’une expansion du personnage de Schwartz Parks and Rec, l’adorable enthousiaste mais désemparé et intitulé Jean Ralphio, avec Schwartz garder les premières parties et larguer les secondes pour rendre Sonic relatable mais pas ennuyeux.

Marsden, quant à lui, évite la position de formule de l’homme hétéro dans le duo de comédie, embrassant rapidement l’absurdité de se faire des amis avec un hérisson de bande dessinée et prétendant que Sonic n’est qu’une personne ordinaire déguisée. Marsden apporte une sympathie décontractée à l’équipe, vendant que Sonic n’est pas aussi épuisant que l’on pourrait s’y attendre, et les deux établissent rapidement une relation très amusante à regarder, qu’ils traînent ou lutter activement contre les nombreuses menaces robotiques ridicules de Robotnik. Schwartz et Marsden passent un bon moment, vous aussi.

Étonnamment, Sonic, l’alien hérisson CGI ultra-rapide, se sent assez terre-à-terre par rapport au méchant du film. Carrey est en plein effet des années 90 en tant que Robotnik, canalisant le genre de maladresse intense qui a défini ses rôles les plus célèbres surmenés, comme Ace Ventura, le Riddler ou le Grinch. C’est un hasard – Robotnik est tellement au-dessus que vous vous demandez pourquoi tout autre être humain le supporterait, et il mâche tellement de paysages que vous devez vous demander si les cinéastes étaient inquiets que les gens ne s’y intéressent pas. Sonique s’ils n’étaient pas constamment bombardés par l’étrangeté de Robotnik. Comparé à l’humour sans effort qui se développe entre Sonic et Tom, Robotnik se sent désynchronisé avec le reste du film; une petite anomalie tonale qui tourne à une vitesse légèrement différente.

Robotnik a quelques moments vraiment drôles, mais ce sont surtout les plus surprenants qui jouent contre sa personnalité d’intimidation établie ou montrent une certaine vulnérabilité – comme quand il crie au visage de son assistant, l’agent Stone (Lee Majdoub), mais est lui donnant en fait un compliment fort et inutilement conflictuel. Pour l’essentiel, cependant, l’intensité du goofball de Carrey est carrément destinée aux jeunes enfants du public, et ses plus grands moments se sentent transplantés dans un film différent – ainsi qu’un peu fatigant.

Le film parle principalement de Sonic, Tom et Robotnik, mais quelques autres personnages apparaissent également pour faire rire. Bien qu’elle n’ait pas un grand impact sur l’histoire, il y a de bons moments entre Tom et sa femme vétérinaire Maddie (Tika Sumpter), qui se joint à l’aventure vers la fin. La soeur de Maddie (Natasha Rothwell) agit comme un pur soulagement comique en essayant de convaincre Maddie de divorcer de Tom, et elle obtient quelques-unes des meilleures répliques du script dans son court instant. C’est dommage que les deux personnages ne jouent pas un plus grand rôle dans l’histoire, mais le temps qu’ils obtiennent ajoute à la dynamique de Sonic et Tom.

Sonic the Hedgehog gère suffisamment d’humour authentique, de personnages sympathiques et d’action bien construite pour être une balade amusante, même si elle est certainement destinée davantage à un public plus jeune qu’aux fans vieillissants de la franchise de jeux. Un couple de décors remarquables dépeignent Sonic se déplaçant à un rythme normal à travers des scènes où tout le reste est coincé à l’arrêt, tout comme ces moments Quicksilver dans quelques films X-Men récents, et ils portent des gags slapstick inventifs qui vont bien avec les effets spéciaux. Ses one-liners sont également déployés assez souvent, et avec juste assez de conscience, qu’ils sont drôles sans vous battre la tête avec des références difficiles.

Le film est également sciemment respectueux de la franchise Sonic sans lui être redevable. Les rappels à la musique emblématique de Green Hill Zone ou l’animation inactive du jeu de Sonic suffisent à faire sourire, mais les références évitent d’être flagrantes. Sonic the Hedgehog est un film qui sait que ses fans sont dans le public et leur donne quelques hochements de tête, mais principalement de manière plus subtile qui fonctionnent dans l’histoire, au lieu de laisser tomber un tas de rappels vêtus de néons que vous regardez un Sonic Thing.

Au fur et à mesure des adaptations de jeux vidéo, Sonic the Hedgehog est parmi les plus forts. Il est assez intelligent pour se débrouiller seul, utilisant des aspects de longue date de la mascotte supersonique de Sega et de sa franchise, tout en s’assurant que ce qui brille vraiment, ce sont ses personnages. Cette retenue fait beaucoup pour faire de Sonic the Hedgehog un film léger et drôle, et même si cela biaise définitivement les jeunes, les fans de longue date de Sonic devraient avoir autant de plaisir à voir enfin le Blue Blur sur grand écran.

