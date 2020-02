Sonic The Hedgehog Spoiler Review, Easter Eggs, et Mid-Credits Scene Breakdown

Attention – SPOILERS! Après le contrecoup du premier design de Sonic dans la première bande-annonce, Sonic the Hedgehog a un tout nouveau look et le film est enfin sorti. Sonic (Ben Schwartz), un hérisson bleu et parlant d’une autre planète, fuit sa planète natale et se rend sur Terre pour se cacher des forces du mal qui veulent son pouvoir.

Sonic vit en secret à Green Hills, Montana, domicile du shérif Tom Wachowski (James Marsden). Sonic provoque accidentellement une panne de courant massive avec ses pouvoirs, à laquelle le gouvernement américain réagit et envoie le Dr Robotnik (Jim Carrey) pour enquêter sur ce qui l’a causé.

Dans la vidéo ci-dessus, Chastity et Richie décomposent le scénario, les personnages, les œufs de Pâques des jeux Sonic et les scènes de mi-crédits du nouveau film! Assurez-vous de consulter notre liste complète de 42 œufs de Pâques et références que vous avez peut-être manqués, ainsi que 16 des personnages les plus étranges de Sonic.

