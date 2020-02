Sonic: The Movie a déjà une meilleure cote de fans que Joker

Sonic: The Movie est déjà projeté dans des cinémas au Mexique et dans d’autres parties du monde. À la surprise de beaucoup, un film qui semblait voué à l’échec et au centre des taquineries s’est avéré être un projet qui a plu aux critiques et laisse désormais les fans de bon goût. À tel point que la communauté lui a déjà donné une meilleure note que Joker, l’une des cassettes les plus populaires de 2019.

Comme disent nos amis de Tomatazos, dans Rotten Tomatoes Sonic: The Movie a déjà 94% de l’approbation du public, un chiffre vraiment impressionnant. Pour sa part, Joker, l’un des films et des publics les plus acclamés par la critique en 2019, détient 88% de l’approbation de la communauté.

Maintenant, cela signifie-t-il que Sonic: The Movie est meilleur que Joker? La réalité est que ce sont des produits très différents et que le cinéma est un art subjectif, donc ce n’est pas une comparaison qui peut être faite. La seule chose qui prouve cela est que le film Paramount Pictures a fait un excellent travail pour rendre ceux qui sont allés au cinéma heureux de le voir. Nous verrons si cette bonne note persiste même après que Sonic: The Movie célèbre plus de jours dans les salles de cinéma et plus de gens ont rendu votre jugement.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Sonic: The Movie a également reçu de bonnes critiques de la communauté. Comme nous vous l’avons dit hier, il a déjà une approbation de 89% au Tomatometer, donc la grande majorité des critiques approuvés par Tomatazos lui ont donné leur approbation.

Avez-vous imaginé que le film Sonic avait une si bonne réception? Si vous l’avez vu, dites-nous ce que vous en pensez!

Sonic: The Movie a déjà été présenté au Mexique et dans de nombreuses autres parties du monde. Vous pouvez en savoir plus sur ce film en cliquant ici. D’un autre côté, à Tomatazos, vous trouverez la meilleure couverture dans le monde de la télévision et du cinéma.

