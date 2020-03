Sonic the Movie: par COVID-19, le film sortira bientôt en numérique

Sonic The Movie a fait ses débuts il y a un peu plus d’un mois et il ne faudra pas longtemps pour le regarder dans le confort de votre maison. Nous disons cela parce que, à cause du coronavirus, Paramount a pris la décision d’avancer sa sortie numérique.

Selon les informations officielles de Paramount, Sonic: The Movie sera disponible à la vente numérique à partir du 31 mars. Cette version du film comprendra la bande; commentaire du réalisateur; bêtises; scènes supprimées; extras dans les coulisses; un clip et un court métrage de 80 secondes avec la prochaine aventure de Sonic.

Il est important de mentionner que, pour le moment, Paramount n’a pas révélé combien coûtera la version numérique de Sonic The Movie. Il n’a pas non plus été précisé s’il s’agira d’un lancement mondial ou uniquement pour certaines régions.

Au cas où vous l’auriez manqué: le film Sonic a déjà dépassé le détective Pikachu

Il convient de noter que Sonic The Movie aura également une version physique. En fait, Paramount prévoit de le publier sur Blu-ray, 4K Ultra HD et DVD. Cette version de la bande peut être appréciée à partir du 19 mai.

Et vous, verrez-vous Sonic The Movie depuis votre maison? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic The Movie a été présenté le 14 février dans les salles de cinéma d’Amérique et d’Europe. Vous pouvez en savoir plus sur cette bande en cliquant ici.

