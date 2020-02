Sonic The Movie: The Rock pourrait être Knuckles dans la suite

Sonic The Movie a été un blockbuster dans plusieurs parties du monde. C’est pourquoi, bien que non confirmée, une suite semble quelque chose d’inévitable. C’est pourquoi une nouvelle rumeur nous a frappé selon laquelle Dwayne Johnson, acteur et combattant mieux connu sous le nom de The Rock, pourrait être Knuckles dans un deuxième épisode possible.

Achetez Sonic Mania sur Amazon:

Comme indiqué dans Tomatazos, We Got This Covered indique que Paramount Pictures, la maison de production de Sonic The Movie, pense déjà à une suite. Ce n’est pas tout, car ils s’assurent également que leur intention est que La Roca y apparaisse.

Mais que ferait La Roca dans une suite possible de Sonic The Movie? Selon la source, le plan de Paramount Pictures est de jouer Knuckles, l’échidné rouge qui sert de gardien du Master Emerald et qui avait initialement une relation compliquée avec Sonic et Tails.

Le Rock comme Knuckles? Une rumeur qui a atteint le casting de Sonic The Movie

Un détail intéressant est que cette rumeur a atteint les oreilles de la distribution de Sonic The Movie, ou du moins cela semble indiquer de nouvelles déclarations.

Au cas où vous l’auriez manqué: Voici à quoi ressemblerait Knuckles dans une suite de Sonic The Movie

Ce que nous voulons dire, c’est que Neal McDonough, un acteur qui a joué le maire Bennington dans Sonic The Movie, a mentionné avoir entendu cette rumeur.

«J’attends avec impatience la deuxième partie. Un deuxième film pourrait être une bonne idée, j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles The Rock allait être [en ella]. Le Rock est dans la deuxième partie de tout, soit dit en passant », a déclaré l’acteur à la Fan Expo qui s’est tenue au Canada.

Cependant, il est important de noter que, pour le moment, ces informations n’ont été confirmées par aucune source. C’est pourquoi nous vous invitons à ne pas vous exciter. Nous serons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et vous, pensez-vous que La Roca devrait jouer Knuckles dans une possible suite de Sonic The Movie? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic The Movie a été présenté le 14 février dans diverses parties du monde. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en cliquant ici. D’un autre côté, à Tomatazos, vous trouverez la meilleure couverture dans le monde du cinéma et de la télévision.

.