Sonic Toys The Movie présente la version horrible du hérisson

L’une des histoires qui a le plus parlé l’année dernière était celle de Sonic The Movie. Comme vous vous en souvenez probablement, la production de Paramount Pictures a été retardée après que la conception originale du hérisson ait été fortement critiquée. Cela dit, il semble que la créature controversée ne sera jamais oubliée, sauf si l’on considère qu’il existe des jouets Sonic The Movie sont basés sur cette version horrible de Sonic the Hedgehog.

Comme le dit CinemaBlend, un produit Sonic La Movie est arrivé sur le marché qui n’a pas pu être repensé. Ainsi, il présente un aspect similaire à celui de la tristement célèbre version du hérisson bleu. Il s’agit d’un produit fabriqué par Jakks Pacific, une entreprise américaine qui conçoit et commercialise des jouets.

Pour être plus précis, c’est la figurine Spin Dash Sonic, qui s’inspire du mouvement classique du hérisson bleu. Dans cette figure, le héros de Sonic The Movie apparaît avec le nez pointu et les longs membres qui ont caractérisé son premier dessin.

Il faut reconnaître que le chiffre pourrait être plus laid qu’il ne l’est vraiment. Nous le disons depuis, bien qu’il soit clair que c’est l’ancien design, la réalité est qu’il n’a pas l’air aussi horrible que sa version CGI.

Tu veux le voir? Ensuite, nous ne vous en dirons pas plus et nous vous le présentons ci-dessous:

L’avez-vous trouvé peu? Ensuite, sachez qu’une peluche Baby Sonic semble également être basée sur sa version originale. Nous disons cela parce que c’est un produit de Jakks Pacific, qui nous rappelle plus la version originale du hérisson dans Sonic The Movie que celle que nous avons vue sur la bande.

Ce à quoi nous faisons référence, c’est qu’il s’agit d’un animal en peluche qui a des yeux plus petits et plus séparés que le Baby Sonic d’origine. Un autre détail qui attire l’attention est qu’il est pieds nus, tandis que sur la bande, il porte toujours des chaussures.

Gardez à l’esprit que plusieurs produits de Sonic La Movie sont entrés en production avant la refonte. Compte tenu de cela, il n’est guère surprenant de voir que certains inspirés par la première version ont atteint le marché.

Et vous, que pensez-vous de ces jouets? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic The Movie a été présenté le 14 février dans diverses parties du monde. Gardez à l’esprit que c’est l’un des films de jeux vidéo les plus réussis de l’histoire. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de cliquer ici.

