SonicFox remporte le championnat Mortal Kombat 11 et crie Bernie Sanders

Dominique «SonicFox» McLean est l’un des plus grands joueurs de jeux de combat de tous les temps. Le jeune concurrent non binaire a ajouté à cet héritage avec une victoire au championnat Mortal Kombat 11 ce week-end. Ce n’était pas aussi facile que certaines de leurs victoires précédentes, mais SonicFox a profité de chaque occasion pour faire savoir au monde que c’était leur émission.

L’événement, connu sous le nom de Final Kombat, n’était pas tout à fait ce que les joueurs de Mortal Kombat 11 attendaient. Les inquiétudes concernant la propagation continue du coronavirus ont forcé les organisateurs à annuler les qualifications ouvertes de dernière chance qui auraient ajouté un concurrent de plus au mélange. (Clarification: 03/09/20, 2:45 PM ET: Cette dernière place a plutôt été attribuée à Zoulfikar «Kombat» Dayekh.) L’événement a également fini par interdire la diffusion en direct. Mais même sans une foule bruyante de la communauté des jeux de combat pour les encourager, SonicFox a toujours volé la vedette avec leurs bouffonneries colorées, à l’intérieur et à l’extérieur du jeu.

SonicFox a dû faire face à une concurrence féroce dans le premier set du week-end face au Canadien D2Stabs, qui a tenu le coup face au champion en titre d’Evo. Après avoir apparemment décroché la manche décisive, SonicFox a utilisé un mécanicien Mortal Kombat 11 connu sous le nom de Mercy pour ramener D2Stabs d’entre les morts, donnant à leur adversaire une seconde chance. Le mouvement était surtout performatif, cependant, car le petit morceau de vie fourni à D2Stabs avec Mercy pâlissait par rapport à la barre de santé complète de SonicFox.

De là, SonicFox a décroché plusieurs victoires impressionnantes contre des joueurs comme leur rival d’Injustice 2 Curtis “Rewind” McCall et le challenger fréquent Zoulfikar “Kombat” Dayekh avant de se mesurer à Jarrad “Ninjakilla_212” Gooden lors de la finale des vainqueurs. Comme cela a souvent été le cas en Dans le passé, Ninjakilla était le seul joueur à avoir battu SonicFox ce week-end, les envoyant dans la catégorie des perdants après une performance brutale de 3 à 2. Mais après une victoire rapide contre Ryan “Dragon” Walker en finale des perdants, SonicFox est revenu pour une revanche contre Ninjakilla dans le match de championnat.

En raison de la qualification pour les grandes finales via le support des perdants, SonicFox devait battre Ninjakilla en deux sets au meilleur des cinq afin de remporter le tournoi. Cela s’avère souvent être plus un obstacle mental qu’autre chose, mais SonicFox a clairement indiqué que le poids du moment ne leur arrivait pas. Au bord de la réinitialisation du support, ils ont utilisé une partie particulière de l’ensemble de mouvements de Joker pour narguer Ninjakilla avec la marionnette Batman du personnage.

Il s’agit d’un mouvement réel – Joker effectuera cette routine aussi longtemps qu’un joueur tiendra son projectile de tir – mais c’est celui qui est rarement vu en compétition en raison de sa nature dangereuse. Attentif à la vie et incertain du moment où SonicFox choisirait de déclencher l’attaque à distance, tout ce que Ninjakilla pouvait faire était de l’attendre.

Comme vous le savez maintenant, SonicFox a gagné, remportant 40 000 $ en prix pour être le meilleur au monde. Ils ont remporté deux championnats du monde différents, Injustice 2 et Mortal Kombat 11, avec Joker malgré les différences entre les personnages et, dans certains cas, les faiblesses entre les deux matchs. SonicFox a accepté le championnat tout en portant la tête de leur poursuite emblématique et drapé du drapeau de la fierté trans. Et dans les derniers moments de la diffusion, ils ont laissé aux téléspectateurs une dernière déclaration: «Votez Bernie».

SonicFox est un joueur de jeu de combat unique dans sa vie, non seulement parce qu’il est incroyable à presque tous les jeux qu’il ramasse, mais aussi à cause des cas où il a utilisé son projecteur pour de bon. En remportant le prix du meilleur joueur Esports aux Video Game Awards en 2018, SonicFox a ouvertement déclaré fierté de son identité et a légitimement appelé un établissement qui les déteste et les discrimine. Depuis qu’il est devenu non binaire, SonicFox a radicalement changé la façon dont la communauté des jeux de combat discute du genre et de l’identité. Il ne faudrait pas être bon dans un jeu de combat pour obtenir le respect, mais SonicFox a utilisé la plate-forme qui leur a été donnée pour défendre les joueurs LGBTQ + qui ne sont pas là-bas pour gagner des tournois chaque week-end.

SonicFox a parsemé leurs apparitions à la caméra à Final Kombat de demandes de droits trans et d’amour pour la communauté LGTBQ + au sein de la scène. Et quand tout a été dit et fait, ils ont jeté leur poids derrière Bernie Sanders, un candidat présidentiel connu pour ses positions politiques progressistes. Ce faisant, SonicFox a renforcé la réalité que la politique est une partie constante et inamovible de tout ce que nous faisons tous, y compris la compétition dans un tournoi de jeu de combat.

