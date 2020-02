Sony a du mal à fixer le prix de la PS5 après que des composants rares ont poussé le coût à 450 $

Sony aurait du mal à réduire le coût de la PS5.

Selon un rapport de Bloomberg, certains des composants techniques qui composent le PlayStation 5 sont confrontés à des pénuries, entraînant une augmentation du coût des unités individuelles.

Sony, qui, selon Bloomberg, finalise généralement le prix unitaire en février, a du mal à sécuriser la mémoire flash NAND et les composants DRAM. La décision de Sony d’inclure un SSD NVME dans chaque PS5 l’a obligé à rivaliser avec les fabricants de smartphones, dont la plupart s’appuient également sur le même type de mémoire pour créer leurs produits.

Bloomberg rapporte qu’à mesure que de plus en plus d’entre eux commencent à commander NAND pour la prochaine génération de smartphones, dont la sortie est prévue plus tard cette année, l’offre va devenir encore plus limitée, entraînant une hausse des prix. Un autre élément poussant si légèrement le prix de la PS5 est le refroidissement, qui, selon le rapport, a coûté à Sony «quelques dollars» par unité en raison des puces d’alimentation à l’intérieur de la console – par opposition à son coût typique en sous-dollar.

La production de masse démarre généralement au printemps, mais compte tenu de la situation actuelle, Sony adopte une approche «attendre et voir». Certains au sein de l’entreprise ne veulent pas subir de perte sur chaque unité, tandis que d’autres y voient un coup nécessaire pour maintenir le prix final à un niveau bas. Pour référence, Sony n’aurait réalisé que 19 $ de profit sur chaque unité PS4 au prix de lancement de 400 $.

Le titulaire de la plate-forme n’a pas encore décidé du nombre d’unités à fabriquer avant la fin de l’année. Une décision qui, encore une fois, est généralement prise à cette époque de l’année.

Enfin, des sources à l’intérieur de Sony ont déclaré à Bloomberg que le prix de la Xbox Series X de Microsoft sera “un facteur clé” dans la décision finale de Sony de fixer le prix de la PS5. En effet, le directeur financier de la société y a fait allusion lors du dernier appel de résultats.

