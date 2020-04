Sony a refusé de vendre Call of Duty: Modern Warfare 2 Remasterisé en Russie

Depuis qu’elle est apparue comme une rumeur, une partie de l’attention autour de la remasterisation de Call of Duty: Modern Warfare 2 s’est concentrée sur ce qui arriverait à la mission controversée “No Russian”, facultative dans la version originale, car son contenu pourrait donner lieu à aux controverses d’aujourd’hui. Aujourd’hui, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est devenu une réalité et la controverse autour de “No Russian” a commencé avec le refus de Sony de vendre le jeu en Russie.

Selon un rapport GameSpot, Activision a révélé que Sony Interactive Entertainment avait décidé de ne pas vendre Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sur le PS Store russe. Bien que la société n’ait pas signalé la raison, il est presque certain que la division des jeux de la société japonaise évite la controverse entourant la mission “No Russian”, qui est incluse dans la remasterisation. Malgré cela, Activision a annoncé qu’ils lanceraient Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered dans ses versions pour Xbox One et sur PC via Battle.net dans le pays européen.

Il convient de mentionner qu’à l’époque, la mission “No Russian” devait être retirée de Call of Duty: Modern Warfare 2 dans son édition russe pour éviter les problèmes, à l’époque la décision était prise par Activision. Comme vous le savez, cette mission est connue pour avoir capturé dans un jeu vidéo une attaque terroriste au cours de laquelle des civils sont tués dans un aéroport.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est disponible sur PS4 et fera ses débuts sur Xbox One et PC. Jusqu’à présent, cette version ne propose que la remasterisation de la campagne et il n’y a aucune information sur un composant multijoueur.

