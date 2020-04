Sony a retardé Iron Man VR “jusqu’à nouvel ordre”

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 2 avril 2020 20:22 GMT

Iron Man VR, comme The Last of Us: Part 2, a été retardé indéfiniment, a annoncé Sony.

Sony a annoncé aujourd’hui la version exclusive de PlayStation VR développée par Camouflaj, Iron Man VR, a été retardé. La nouvelle a été annoncée parallèlement au retard de The Last of Us: Part 2.

La déclaration de Sony suit.

Mise à jour: SIE a pris la décision difficile de retarder le lancement de The Last of Us Part II et de Marvel Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche de fournir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent.

– PlayStation (@PlayStation) 2 avril 2020

Iron Man VR devait initialement être publié le 28 février avant d’être reporté au 15 mai. À l’époque, le studio a déclaré que le retard lui donnerait le temps de répondre à de grandes attentes.

Annoncé en octobre 2019, le jeu propose une histoire originale et permet aux joueurs «d’interagir avec le monde», de choisir des options de dialogue et de vivre leur vie en tant que Tony Stark. Il y aura même des personnages Marvel dans le jeu avec lesquels vous pourrez interagir.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Le studio a travaillé avec divers écrivains Marvel pour élaborer l’histoire, qui se concentre sur le méchant classique d’Iron Man, Ghost.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}