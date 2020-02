Sony active son site Web et parle du prix

Contrairement à la stratégie suivie par Microsoft, Sony ils sont très prudents avec les informations contenues dans le Playstation 5. Bien que certaines rumeurs indiquent que la console serait présentée début février, les jours passent et aucune déclaration officielle ne se pose. Malgré le secret, la société japonaise activé le web de votre nouveau matériel aujourd’hui, dans lequel ils indiquent clairement qu’ils ne sont pas encore prêts pour la présentation principale.

“Nous avons commencé à partager certaines des fonctionnalités incroyables que vous pouvez attendre de la PlayStation 5, mais Nous ne sommes pas encore prêts à présenter pleinement la prochaine génération de PlayStation“, exprime le message affiché sur le site. De plus, ils vous offrent la possibilité de vous abonner à leur newsletter pour recevoir de nouvelles informations de la console à l’avenir, mais sans anticiper quand cela se produira.

Bien que les données les plus importantes de la PS5 restent un mystère, Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, a récemment évoqué le prix du nouveau matériel lors du rapport financier du dernier trimestre. Le manager a montré (via VGC) que Ils ne définissent toujours pas le coût de votre propositionEh bien, dans la décision finale toutes sortes de facteurs interviendront Ils sont essentiels au lancement de tout produit.

“Premièrement, nous devons absolument contrôler le coût de la main-d’œuvre, le coût du personnel, tout doit être contrôlé. Dans la phase initiale, nous travaillerons sur la production et les ventes, et nous devrons préparer le volume correct au moment de le publier.” Ajouta Totoki. Encore plus significatif, dans ses déclarations, vous pouvez comprendre que Des prix compétitifs pourraient également influencer la PS5:

Ce qui n’est pas encore très clair ou visible, c’est parce que nous sommes en compétition dans un espace, il est donc très difficile de commenter le prix en ce moment. Et en fonction de ce niveau de prix, nous devrons déterminer la promotion que nous allons réaliser et combien de dépenses nous sommes prêts à payer.

Cependant, à ce jour Microsoft n’a pas dévoilé le prix de la Xbox Series X; ce sera sûrement un fait qu’ils offriront avant ou pendant l’E3 2020. “C’est une question d’équilibre”, a déclaré Totoki, se référant à cette “transition en douceur” avec laquelle ils entendent faire le saut vers la prochaine génération de consoles. “Nous choisirons l’approche optimale et essayerons de l’équilibrer le mieux possible afin qu’elle soit rentable pendant la durée de vie du produit”, a-t-il conclu. Les deux consoles seront disponibles au cours du dernier trimestre 2020.

👇 Plus en hypertexte