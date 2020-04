Sony affirme que la liste d’Amazon des jeux PS4 vers PC est fausse

Par Sebastian Quiroz

15/04/2020

Amazon France a fait sensation aujourd’hui en répertoriant plusieurs jeux PlayStation 4 exclusifs pour PC. Cependant, dans les dernières minutes SEGA et Sony ont révélé qu’aucune de ces publicités n’est réelle et qu’il s’agit simplement d’une erreur d’Amazon France.

Des jeux comme Days Gone, Persona 5 Royal, The Last of Us Part II, Uncharted: La collection Nathan Drake et Gran Turismo étaient censés arriver sur PC, mais Sony a confirmé à IGN que ce n’était pas le cas. C’était le commentaire que la société japonaise a émis à cet égard:

“Les listes ne sont pas exactes. Nous n’avons pas fait d’annonce pour mettre ces jeux sur PC. »

Après le retour du port Horizon Zero Dawn sur PC il y a quelques mois, Herman Hulst, président de PlayStation Worldwide Studios, a mentionné que: Bien qu’ils n’aient pas l’intention d’apporter le catalogue PS4 sur PC, ils considèrent que certains titres sur leur plate-forme Ils peuvent parfaitement s’intégrer sur PC.

Malheureusement, le rêve de beaucoup de voir ce grand catalogue de PlayStation 4 sur PC a été brisé.

