Sony annonce la date de sortie de «The Last of Us Part II»

Après un délai indéfini dû au coronavirus, Sony a annoncé la date de sortie de Le dernier d’entre nous, partie II. Selon le blog PlayStation, le jeu Naughty Dog sera Disponible dans le monde entier le 19 juin, tandis que Ghosts of Tsushima arrivera un mois plus tard, le 17 juillet.

“Alors que nos équipes de Sony Interactive Entertainment et de Worldwide Studios approchent des étapes de développement et font face à un monde changé par COVID-19, nous sommes obligés de nous adapter à l’environnement changeant d’aujourd’hui”, explique Sony, qui dit que ont vu une installation dans l’environnement de distribution mondial raison pour laquelle il a décidé d’annoncer les dates des deux matchs.

La décision de Sony intervient après les rapports de une fuite présumée impliquant l’histoire de The Last of Us Part II. Sur des sites comme 4chan ou Resetera, il a été signalé qu’un employé avait publié du contenu essentiel qui révèle les points clés du scriptC’est pourquoi l’entreprise a décidé d’annoncer la date de lancement.

Jusqu’à maintenant Naughty Dog et Sony ont gardé la fuiteL’annonce de lancement vise donc à détourner l’attention et à réparer les dommages. The Last of Us Part II devait être publié le 29 mai, puis reporté indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19. Le studio du développeur a fait valoir que des problèmes logistiques indépendants de sa volonté étaient à l’origine du retard.

Cette décision n’a pas été prise à la légère par les fans appellent au lancement du téléchargement numérique alors que des rapports ont émergé que le jeu serait terminé et que le retard n’était dû qu’à la décision de Sony de mettre The Last of Us Part II sur les étagères et d’assurer les ventes au format physique.

Un effet négatif de la pandémie sur les jeux vidéo a été des problèmes de distribution. Des titres comme Resident Evil 3 Remake et Final Fantasy VII Remake, qui ont été libérés en toute liberté, ont été affectés par des retards dans les copies physiques. Dans le cas de Square Enix, la société a dû avancer la livraison de Final Fantasy VII Remake dans certaines régions et proposer une précharge plus d’une semaine à l’avance pour assurer un lancement réussi.

