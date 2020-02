Sony annule la présence de PAX East en raison d’un coronavirus

PAX East 2020 n’hébergera plus Sony en raison d’un coronavirus. (Image: PAX)

Sony Interactive Entertainment a clairement indiqué aujourd’hui via le blog PlayStation qu’ils ne pas assister à l’événement PAX East 2020 à Boston. En raison du statut en constante évolution du COVID-19 (également connu sous le nom de «nouveau coronavirus»), la marque mondiale s’éloignera du stand.

«Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé« roman coronavirus »). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. »

Les joueurs seront sans aucun doute navrés par les nouvelles. Mais, en disant que – la sécurité passe avant tout, et sachant que Sony n’a que le bien-être de leur personnel à l’esprit – les participants à l’événement devraient avoir toutes les raisons de soutenir la décision. Cependant, si Sony se retire de la convention, les joueurs ne pourront plus mettre la main sur certaines des versions à venir. Ces titres incluent:

Ci-dessousCloudpunkDoom EternalDreams (# 18003) Final Fantasy VII RemakeGenshin ImpactGorn (PS VR) HavenThe Last of Us Part II (# 10047) Marvel’s Iron Man VR (PS VR) MLB The Show 20MosaicMoving OutNioh 2One Punch Man: A Hero Nobody KnowsPaper Beast (PS VR ) Persona 5 RoyalPixel Ripped 1995Predator: Hunting GroundsRemnant: From the AshesThe Room VR: A Dark Matter (PS VR) Space Channel 5 (PS VR) Spelunky 2Trials of ManaZombie Army 4

PAX East 2020 est toujours en cours – seulement avec moins d’invités et moins de matchs à jouer. Mais, vous pouvez toujours attraper tous les derniers titres indépendants couvrant plusieurs plateformes lors de l’événement. Alors, ne laissez pas cela vous empêcher de réserver un billet pour le spectacle. Vous pouvez assister à l’événement à Boston entre le 27 février et le 1er mars 2020.

Que pensez-vous de la sortie de Sony de l’événement? Quel jeu allez-vous manquer le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et n’oubliez pas de vous arrêter sur notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités.

PLUS de fuite: les spécifications PlayStation 5 et Xbox Series X révèlent

PLUS: Le mode Battle Royale «Warzone» sortira en mars