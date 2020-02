Sony annule sa présence au PAX East par crainte du coronavirus

Après avoir provoqué l’annulation du Mobile World Congress 2020, le épidémie de coronavirus Il a commencé à affecter d’autres événements dans le monde. L’un d’eux est PAX East, une des salons les plus populaires dans l’industrie du jeu vidéo où les entreprises présentent les sorties à venir et organisent des tournois et des tables rondes.

L’édition 2020 de PAX East n’aura pas la présence de Sony, qui a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’événement à cause du coronavirus. La société a mis à jour une entrée dans son blog où elle avait précédemment détaillé ses activités au salon.

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé “nouveau coronavirus”). Nous avons estimé que c’était l’option la plus sûre car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre principale préoccupation.

La L’annulation intervient une semaine après le début de PAX East, qui perdra l’un de ses grands exposants. Les plans initiaux de Sony envisagés offrir des démos jouables de The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, Iron Man VR de Marvel, Nioh 2, Doom Eternal et plus encore. Dans le cas du jeu Naughty Dog, cela aurait été la première version jouable pour le public avant que le titre n’atteigne les étagères.

PAX East, un événement aussi important que l’E3 et la Gamescom

PAX East 2019 (cc) Wikimedia

PAX East Il sera effectuée du 27 février au 1 mars et jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur d’autres annulations. Le salon est axé sur l’utilisateur final afin des milliers de personnes fréquentent Boston chaque année pour accéder aux jeux avant le lancement, ainsi que participer à des concerts, des événements spéciaux et plus encore.

À ce jour, 479 personnes ont été analysées pour d’éventuelles infections aux États-Unis. Sur ce chiffre, seulement 15 ont été testés positifs et L’État du Massachusetts est sur la liste des endroits où il y a des cas d’infection.

Curieusement les jeux vidéo Ils sont les plus ont profité de l’épidémie de coronavirus en Chine En raison des mesures prises par le gouvernement chinois, les gens doivent rester chez eux jusqu’à nouvel ordre. heures de jeu dans des titres comme Arena of Valor ou la version chinoise de PUBG Mobile ont considérablement augmenté.

