Sony confirme les dates de sortie de The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima – VIDEO

La situation actuelle du coronavirus a entraîné toutes sortes de conséquences dans les différents secteurs. Et, dans le monde des jeux vidéo, il a affecté de nombreuses façons diverses, telles que différentes entreprises ont démontré au fil du temps. Alors que certains ont confirmé que les dates restent telles quelles, d’autres grandes exclusivités n’ont pas eu la même chance.

Cela a malheureusement été le cas de The Last of Us 2 que, depuis qu’il a confirmé sa date initiale, il a dû subir toutes sortes de changements avec le intention d’atteindre l’objectif de Naughty Dog pour atteindre la qualité attendue. Et, avec l’intention d’atteindre le même objectif, le titre de Sucker Punch souffre également un peu de retard dans son lancement, Fantôme de Tsushima.

Tel que rapporté par Sony lui-même sur ses réseaux sociaux, l’exclusivité attendue de Naughty Dog, The Last of Us Part 2, arrivera le 19 juin sur PlayStation 4. De son côté, Ghost of Tsushima laisse sa première en juin pour aller au 17 juillet, également sorti sur PlayStation 4.

Les deux jeux sont très attendus par les utilisateurs et, surtout, ils ont le plein soutien de la communauté des joueurs pour obtenez la meilleure expérience de jeu possible. Eh bien, alors que dans l’un, nous apprécierons l’histoire d’Ellie à l’âge adulte et des années après sa première aventure, dans l’autre titre, nous pouvons voyager au Japon féodal, où de grandes batailles et un cadre spectaculaire nous attendent.