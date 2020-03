Sony continuera de prendre en charge les jeux narratifs pour PlayStation 5

Aujourd’hui, au petit matin, la panique s’est emparée des fans de PlayStation après avoir confirmé qu’Horizon: Zero Dawn, titre PS4 exclusif depuis son lancement en février 2017, fera ses débuts sur PC. L’annonce est intervenue dans le cadre d’une interview avec Hermen Hulst, ancien directeur de Guerrilla Games et actuel directeur de SIE Worlwide Studios, qui a abordé d’autres questions, y compris ce qui arrivera aux jeux axés sur le récit qui ont fait ressortir la PS4. .

Les studios de Sony continueront avec une liberté créative et le respect de leur temps

L’interview publiée dans le blog PlayStation à Hermen Hulst s’est non seulement concentrée sur la fin de l’exclusivité d’Horizon: Zero Dawn, mais a également fait référence aux plans de la division qui se concentre sur les études de première main de Sony maintenant que Le lancement de la PS5 approche. À cet égard, Hulst a déclaré que SIE maintiendra son engagement envers les équipes de développement afin de leur donner le temps nécessaire pour créer leurs jeux: “La clé ici est l’engagement de Sony Interactive Entertainment de donner aux équipes créatives le temps de réaliser votre vision. Il faut du temps pour créer ces expériences sincères, créer des expériences innovantes. Et Sony comprend vraiment que … “

Sony suivra le même chemin avec PlayStation 5

Par la suite, le chef de SIE Worldwide a déclaré que les fans des propositions axées sur le récit qui ont distingué la PS4 n’ont pas à s’inquiéter, ils continueront sur cette voie au cours du cycle PS5, bien qu’il y aura également de la place pour de nouvelles propositions: “nous sommes très attachés au matériel dédié, comme nous l’étions auparavant. Nous continuerons à le faire. Nous resterons attachés à la qualité exclusive et à des jeux narratifs forts pour un seul joueur. En même temps, nous serons très ouverts à l’expérimentation, à de nouvelles idées J’essaie juste de voir ce qui fonctionne. Je pense que cela fait également partie de l’ADN de Worldwide Studios. “

