Sony crée un fonds de 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/2/2020 5:27 pm

Sony vient d’annoncer la création de la Sony Global Relief Fund pour COVID-19, une initiative où la société fera un don de 100 millions de dollars à plusieurs groupes à travers le monde pour aider les plus démunis après la pandémie de coronavirus.

L’entreprise se concentrera sur trois domaines importants qui bénéficieront de ce budget. Premièrement, 10 millions de dollars iront directement aux efforts de soutien mondiaux, “pour aider les travailleurs médicaux et autres en première ligne de la riposte virale”. Sony Il indique également qu’ils travailleront avec des partenaires externes pour aider à traiter et à arrêter le virus. Les fonds seront également destinés à aider à l’éducation des enfants qui ont été forcés de quitter leurs écoles. Enfin, ceux des industries créatives qui “ont été touchés par l’annulation ou le report de concerts et d’événements en direct” bénéficieront également d’un financement Sony.

Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sonya déclaré ce qui suit dans un communiqué:

«Sony présente ses condoléances aux familles de ceux qui sont morts du COVID-19 et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont été touchés. Nous ferons tout notre possible en tant qu’entreprise mondiale pour aider les personnes les plus touchées par le coronavirus. »

Source: Sony

Stig Asmussen, de God of War à Star Wars



Est-ce à cela que ressemblera la PS5 dans sa boîte?

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.