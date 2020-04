Sony crée un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir l’allégement du COVID-19

Sony a annoncé qu’il allait engager 100 millions de dollars en faveur de l’allègement COVID-19 dans le monde. Le fonds est appelé «Sony Global Relief Fund for COVID-19», dans le but de fournir des secours indispensables à ceux qui en ont besoin pendant cette crise.

Le soutien sera divisé en trois domaines principaux:

Assistance aux personnes engagées dans le domaine médical comme les médecins, les infirmières et les premiers intervenants dans la lutte contre le virus en première ligne.

Mettre en place de nouvelles formes d’éducation pour les enfants et les éducateurs qui ne peuvent plus aller à l’école et doivent travailler à domicile.

Le soutien aux membres de la communauté créative des industries du divertissement et des jeux a été impacté.

Sony a promis que 10 millions de dollars du fonds seront envoyés au soutien médical, conjointement avec le Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’OMS alimenté par la Fondation des Nations Unies et la Fondation suisse de philanthropie, Médecins Sans Frontières (MSF), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ces fondations sont destinées à aider les professions médicales et les travailleurs qui participent actuellement aux efforts visant à prévenir la propagation du virus et à contribuer au traitement du public.

En termes d’assistance aux enseignants et aux enfants, Sony cherche à explorer les moyens par lesquels la société peut tirer parti des technologies à sa disposition pour soutenir les activités éducatives et aider à coordonner avec les éducateurs pour mettre en œuvre ces changements de manière transparente.

“Sony présente ses condoléances aux familles de ceux qui sont décédés des suites de la crise COVID-19, et exprime ses condoléances à tous ceux qui ont été touchés. Afin de surmonter les défis sans précédent auxquels, en tant que société, nous sommes désormais confrontés dans le monde entier, nous ferons tout notre possible en tant qu’entreprise mondiale pour soutenir les individus en première ligne de la bataille contre COVID-19, les enfants qui sont notre avenir et ceux qui ont été touchés par la communauté créative “, a déclaré Kenichiro Yoshida. , Président et chef de la direction de Sony Corporation, dans un communiqué.

Sony prévoit également d’aider ceux qui travaillent dans les communautés créatives qui ont été touchées par la pandémie. L’entreprise cherche des moyens d’accompagner les créateurs et artistes de ces métiers, y compris ceux qui ont été impactés par l’annulation d’événements et de travaux. Cela inclut ceux qui travaillent ou participent à la musique, aux images, aux jeux et à l’animation, ainsi que les sociétés du groupe travaillant dans l’industrie du divertissement.

Les employés pourront apporter leur soutien, avec un programme de cadeaux assortis à la disposition des 110 000 employés de Sony dans le monde.

Sony affirme qu’il continuera de travailler avec ses partenaires et parties prenantes pour trouver d’autres moyens d’aider ceux qui en ont besoin et étendre ces initiatives.

