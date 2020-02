Sony détaille tout l’alignement des jeux qui mènera à PAX East 2020

À peine plus d’un mois de 2020 a été consommé, mais de nouveaux événements de jeux vidéo arrivent, dans lesquels il sera possible d’en savoir plus sur les titres à venir. Celui du coin est PAX East 2020 et l’une des sociétés qui vient de confirmer leur présence est Sony, qui prendra beaucoup de jeux à essayer.

Sony Interactive Entertainment a annoncé aujourd’hui qu’il sera présent au Boston Convention Center et que tous les joueurs qui l’accompagnent auront la possibilité de jouer une variété intéressante de titres avant le lancement.

Bien sûr, les exclusivités incluent des exclusivités PlayStation 4, telles que The Last of Us: Part II, Dreams, Final Fantasy VII Remake, Nioh 2 et Persona 5 Royal. Cependant, des projets importants qui débuteront bientôt, tels que Trials of Mana, DOOM Eternal, Predator: Hunting Grounds et Haven, assisteront également au prochain titre des créateurs de l’indie Furi, qui a récemment lancé sa séquence initiale.

Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Ci-dessous

Cloudpunk

Eternal DOOM

Rêves

Remake de Final Fantasy VII

Impact de Genshin

Gorn

Haven

Le dernier d’entre nous: Partie II

Iron Man VR de Marvel

MLB The Show 20

Mosaïque

Sortir

Nioh 2

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Bête de papier

Persona 5 Royal

Pixel Ripped 1995

Prédateur: terrains de chasse

Reste: des cendres

The Room VR: A Dark Matter

Canal spatial 5

Spelunky 2

Trials of Mana

Zombie Army 4

PAX East 2020 se tiendra du 27 février au 1er mars. Ici, dans LEVEL UP, nous aurons une couverture avec les annonces les plus importantes de l’événement, nous vous recommandons donc d’être à l’affût du site pour en savoir plus sur un jeu d’alignement qui attire votre attention.

Et vous, quel jeu attendez-vous le plus de la PlayStation 4? Voulez-vous aller à PAX East 2020 pour en essayer un? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Comme vous pouvez le voir, avec l’annonce de l’aide de The Last of Us: Part II, Naughty Dog a révélé que l’édition de la collection arriverait au Mexique. Malheureusement, les unités se sont vendues très bientôt sur Amazon. Vous pouvez vous préparer pour PAX East 2020 si vous consultez cette page.

