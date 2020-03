Sony dévoile toutes ses fonctionnalités

Après plusieurs mois d’attente, Sony a finalement partagé les spécifications finales de la PlayStation 5.

La console de nouvelle génération de Sony, la Playstation 5, frappe à la porte pour entrer dans une nouvelle bataille pendant la dernier trimestre de 2020. Après plusieurs mois d’attente, la société japonaise partagé les spécifications finales de votre console, mettant ainsi fin à la vague de spéculations et de rumeurs qui avait émergé de l’année précédente. Mark Cerny, architecte principal du matériel mentionné, a expliqué plusieurs détails techniques avec lesquels ils tenteront à nouveau de dominer le marché.

Le premier est le cœur de la console. Le CPU de la PlayStation 5 est un puce AMD personnalisée basée sur l’architecture Zen 2. Integra 8 noyaux à une fréquence d’horloge de 3,5 GHz. Le GPU, également signé par AMD, possède un architecture RDNA 2 personnalisée, qui atteint 32 unités de calcul et 10,28 téraflops. Au moins dans le nombre de ces composants, la PS5 sera légèrement en dessous de son principal concurrent, la Xbox Series X. Nous devrons évaluer les performances générales des deux pour obtenir une meilleure comparaison.

Processeur AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs à 3,5 GHz.

GPU avec architecture RDNA 2 (AMD) personnalisée, 32 unités de calcul et 10,28 téraflops.

16 Go de RAM GDDR6 et 448 Go / s de bande passante

Stockage SSD interne de 825 Go

Emplacement de stockage externe SSD NVMe

Lecteur de disque optique Blu-ray UHD 4K

