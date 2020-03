Sony dissipe les doutes sur la compatibilité descendante

Mercredi dernier, Sony enfin rompu le silence sur la Spécifications de la Playstation 5, son matériel de nouvelle génération. Bien sûr, l’un des thèmes les plus attendus dans la présentation de Mark Cerny était celui de compatibilité descendante, cependant, l’explication de l’architecte principal de la console soulevé certains doutes parmi le public. Pour cette raison, l’entreprise est venue clarifier les questions.

Cerny a mentionné que la PlayStation 5, lors de son lancement, serait rétrocompatible avec les 100 jeux PlayStation 4 les plus populaires. Certains ont compris que ces titres seront les seuls à bénéficier de la nouveauté, mais ils ne le feront pas. Hideaki Nishino, vice-président de la gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, a promis que vous pouvez profiter de “la grande majorité” du catalogue PS4 sur la nouvelle console.

Une mise à jour rapide sur la compatibilité descendante avec les versions précédentes: Avec autant de jeux incroyables dans le portefeuille PS4, nous consacrons des efforts importants pour permettre à nos fans de jouer leurs favoris sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus de 4000 titres PS4 seront jouables sur PS5

Nishino note en outre que leur objectif est que les jeux compatibles en amont reçoivent une sorte d’amélioration visuelle grâce à la puissance technique de la PlayStation 5: “Nous espérons que les titres rétrocompatibles fonctionneront à une fréquence accrue sur PS5 afin qu’ils puissent profiter d’une fréquence d’images plus élevée ou plus stable, ou de résolutions potentiellement plus élevées.” Pour y parvenir, ils analysent chaque jeu vidéo pour détecter les inconvénients qui entravent sa promesse.

Alors, quel est le vrai sens du message de Cerny? Sony dit que l’ingénieur faisait référence à la façon dont ses efforts vont dans l’analyse des 100 jeux PS4 les plus populaires. C’est-à-dire qu’au moins cette liste se déroule comme prévu, même si pour l’instant ils ne peuvent garantir que 100% d’entre eux n’auront aucun problème. “Nous avons testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d’autres à l’approche du lancement. Dans les prochains mois, nous fournirons des mises à jour sur la compatibilité avec les versions précédentes, ainsi que de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités de PS5”, a conclu le responsable. Le matériel arrivera sur le marché au cours du dernier trimestre de 2020.

