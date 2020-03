Sony dit qu’il n’a pas l’intention de sortir des jeux PlayStation en même temps sur PC

Horizon Zero DawnImage: PlayStation

Le hit PlayStation 4 Horizon Zero Dawn arrive sur PC, comme nous l’avons signalé en janvier, mais Sony ne sort pas une Xbox avec sa console d’approche et ses jeux sur PC, a déclaré aujourd’hui le responsable du développement des jeux PlayStation. Ou du moins, s’ils le sont, ils ne l’annoncent pas encore.

“Et pour rassurer peut-être quelques esprits, la publication d’un titre AAA propriétaire sur PC ne signifie pas nécessairement que chaque jeu arrivera désormais sur PC”, a déclaré aujourd’hui le nouveau directeur des studios mondiaux de Sony, Herman Hulst, dans une interview. publié sur le blog officiel PlayStation.

«Dans mon esprit, Horizon Zero Dawn était juste un bon choix dans ce cas particulier. Nous n’avons pas de plan pour le jour et la date [PC releases], et nous restons à 100% engagés dans le matériel dédié. »

Le jeu 2017 sur une femme qui chasse les dinosaures robots post-apocalyptiques est très bon, c’est donc une bonne nouvelle pour les propriétaires de PC.

Les commentaires de Hulst indiquent que, du moins pour l’instant, Sony n’émule pas l’approche de ses rivaux sur Xbox, où de nouvelles versions de console publiées par Microsoft comme Gears 5 et demain Ori et la Volonté des Feuilles sortent sur PC en même temps comme la Xbox.

Plus d’exclusivités PS4 ont récemment trouvé leur chemin vers PC. Cela inclut les drames interactifs publiés par Sony Beyond Two Souls et Heavy Rain du studio indépendant Quantic Dream. Le Death Stranding dirigé par Hideo Kojima arrivera également sur PC en juin. (Le nouvel accord de Sony avec la Major League Baseball entraînera même la sortie de ses jeux MLB The Show sur des plates-formes non PlayStation.)

De retour dans les premières années de Kotaku, nous nous sommes beaucoup amusés avec l’omniprésence des sociétés de jeux qui disaient qu’elles n’avaient «aucun plan» de faire quelque chose qu’elles finiraient souvent par faire. Qui sait ce que Sony va faire à long terme pour PC. Le fait est que, pour le moment, les gens peuvent accéder à une tonne de jeux PlayStation 2, 3 et 4 sur leur PC via le service de streaming PS Now, de sorte que la société n’a pas exactement évité de donner aux joueurs PC accès à ses jeux. Hulst, cependant, envoie clairement un signal différent de celui des patrons de Microsoft.

Les administrateurs de Xbox semblent dire que leurs consoles peuvent être agréables, mais ne sont pas indispensables pour jouer à la bibliothèque de jeux Xbox. La PlayStation, cependant, veut toujours que nous pensions que pour jouer à la PlayStation, nous aurons besoin d’une PlayStation.

