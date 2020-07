Sony envisage d’acquérir des développeurs de Warframe et Brink

Par Rodolfo León

07/03/2020 18h30

D’accord avec Bloomberg, Sony envisage d’acquérir la société japonaise Leyou Technologies, qui possède les développeurs de Warframe, extrêmes numériques. Le groupe a également comme filiales Dégâts par éclaboussures, créateurs de Bord. L’approche multijoueur des deux jeux aiderait certainement à combler un trou dans le portefeuille de Play Station.

Bien sûr, le géant japonais n’est pas la seule organisation intéressée; iDreamSky, Un panneau Mentonce qui a Tencent En tant qu’investisseur, vous avez eu des discussions avec Leyou Pendant un certain temps, ils ont même fait une offre de 1,23 milliard de dollars. Cependant, la pandémie de COVID-19[feminine Il a suspendu ces négociations, bien qu’elles n’aient pas encore perdu tout intérêt.

Sources de Bloomberg expliquez ce qui suit:

«Sony espère prendre le dessus sur d’autres acheteurs potentiels avec un financement beaucoup plus élevé. Leyou cherche à choisir un acheteur et à conclure un accord dès ce mois-ci. Les discussions se poursuivent et aucune décision finale n’a été prise. Encore plus d’acheteurs peuvent apparaître. »