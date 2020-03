Sony et Microsoft publient des déclarations vagues sur la façon dont Covid-19 affectera leurs jeux

Photo: Christian Petersen (.)

Dans un communiqué de presse sur son site Web, Sony a annoncé qu’il ne s’attend pas à ce que la partie des services de jeux et de réseau de son entreprise soit affectée au cours de l’exercice en cours, qui se termine le 31 mars. Dans le même temps, la société n’a pas statué que les choses pourraient changer à l’avenir. Sony et Microsoft ont tous deux publié des déclarations du jour au lendemain en réponse à des questions sur la façon dont la pandémie en cours affecterait leurs plans de développement de jeux à l’avenir. Aucune de ces déclarations ne contient beaucoup de substance, mais elles peuvent être un présage de choses à venir.

“Bien qu’aucun problème n’ait émergé jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des logiciels de jeux dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis”, a écrit la société.

Sony a ajouté qu’il avait rouvert des usines de fabrication en Chine qui avaient précédemment été fermées. Cependant, trois autres usines – deux en Malaisie et une au Royaume-Uni – restent fermées jusqu’au 14 avril. La société a également confirmé que les employés travaillent à domicile dans certains de ses bureaux en Europe, aux États-Unis et au Japon.

Hier, Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios de Microsoft, a partagé une déclaration beaucoup plus courte avec Gamespot. «Chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques en fonction de son emplacement particulier, et nombre de nos partenaires de développement externes dans le monde sont également affectés», indique-t-il en partie. «Nous aidons nos chefs de studio à prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs matchs individuels pendant cette période difficile.»

Le message de Booty est venu un jour après que 343 Studios ait publié un article de blog dans lequel il disait que bien que le développement de Halo Infinite et Halo Master Chief Collection sur PC soit resté sur la bonne voie, le studio devait «être conscient de nos limites actuelles et comprendre que la situation du coronavirus peut empirer avant de s’améliorer.

Aucun jeu majeur n’a encore été retardé, mais Bethesda a annoncé que son expansion massive des Wastelanders pour Fallout 76 devait être repoussée d’une semaine en raison du travail des politiques domestiques affectant la capacité de la société à terminer le test de la mise à jour.

D’autres éditeurs ont également commencé à préparer les fans à la possibilité de retarder les sorties physiques. Hier, Capcom a annoncé d’éventuelles pénuries ou des retards d’expédition pour les copies physiques de Resident Evil 3, qui sortira le 3 avril. Aujourd’hui, Square Enix a déclaré aux fans que bien que Final Fantasy VII Remake soit toujours lancé le 10 avril comme prévu, les copies physiques pourraient ne pas arriver à temps, car Amazon et d’autres détaillants numériques retardent les expéditions non essentielles. “Cela ne signifie pas que des copies de Final Fantasy VII Remake ne seront pas expédiées”, a déclaré Square. “Cela signifie simplement que nous ne pouvons pas contrôler la date à laquelle le jeu peut arriver.”

À ce jour, les États-Unis ont dépassé la Chine dans le nombre total de cas confirmés de coronavirus. Les experts restent divisés sur le moment où l’épidémie actuelle pourrait culminer.

