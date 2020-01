Sony évite l’E3 2020 pour la deuxième année consécutive

Sony évitera l’E3 2020 pour la deuxième fois (Image: E3)

Sony a laissé de côté l’occasion d’assister à l’événement annuel de l’E3 pour la deuxième année consécutive. Maintenant, cela pourrait être légèrement inopportun – avec le prochain lancement de la PlayStation 5. Ou, peut-être que cela pourrait être une rupture beaucoup plus profonde dans la relation entre la franchise et l’événement expo. C’est quelque chose qui circule sur le Web depuis un certain temps maintenant – en particulier après que Sony a abandonné de manière inattendue le spectacle de 2019. Avec cela, les têtes commencent à tourner et la faim du journal secret de Sony gronde dans le ventre de tous les joueurs du monde entier. La réponse au mystérieux programme reste cependant à voir clairement.

Sony a fait un accord infaillible pour se diversifier et expérimenter plusieurs conventions de jeu au cours des prochaines années. Curieusement, l’E3 n’a pas tout à fait fait la coupe pour une deuxième année consécutive. Cela, avec tout un tas de confusion et de frustration, signifie essentiellement que Sony recherchera une nouvelle plate-forme pour dévoiler la PS5 et toutes ses nouvelles fonctionnalités savoureuses pour 2020. Maintenant, que cela indique ou non la réunion annuelle de la PlayStation n’est pas encore être confirmé. Mais cela a du sens, car il s’agit d’un événement de marque et se tient en fait quatre mois avant l’E3. Cependant, si ce n’est pas l’étape choisie pour la PS5 – alors où est-elle?

Microsoft cherchera maintenant à capter autant d’attention médiatique que possible à l’E3, car son rival Sony a rejeté l’invitation. Mais, en ce qui concerne Sony et leur chronologie, eh bien, c’est quelque chose qui peut être plutôt intrigant ou décevant. Nous ne le saurons vraiment qu’une fois que les sources officielles auront transmis les détails. Jusque-là, l’E3 pourrait être un événement à ne pas manquer si Sony est votre cours préféré et que la PS5 est votre seule soif de l’année. Mais nous vous répondrons dès que nous aurons un aperçu de ce journal.

L’E3 2020 se déroule sur trois jours entre le 9 et le 11 juin 2020 à Los Angeles.

Que pensez-vous du fait que Sony saute la deuxième année de l’E3? Pensez-vous que la marque emblématique va se ramifier vers de nouvelles conventions et dévoiler ses œuvres ailleurs? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et si vous vous sentez aventureux, vous pouvez toujours vous arrêter sur notre chaîne YouTube officielle pour plus de nouvelles.

