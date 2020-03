Sony examinera au cas par cas pour supprimer le contenu Nintendo dans Dreams

En réalité, toutes les entreprises prennent soin de leurs adresses IP, bien que certaines soient moins permissives et dans le cas de Nintendo, il est connu que la société n’est pas timide quant à l’utilisation de son contenu sans autorisation préalable. Ce qui était craint avec les débuts de Dreams, c’est ce qui se passerait avec le contenu tiers qui pourrait être utilisé pour créer des jeux et la plate-forme Media Molecule a déjà fait face à sa première controverse précisément avec Nintendo et maintenant Sony éliminera toutes les traces de leurs adresses IP.

Acheter Dreams – Disponible sur Amazon Mexique

Après que Nintendo a déposé une plainte officielle auprès de Sony Interactive Entertainment concernant l’utilisation du contenu de Super Mario Bros. dans certains jeux créés dans Dreams, la division a pris la décision de supprimer ce contenu mais, contrairement à d’autres cas, procédera à une procédure approfondie. Selon les informations de Gmesindustry.biz, Sony a confirmé au site qu’il examinera au cas par cas les jeux créés dans Dreams et qui utilisent le contenu de la plus célèbre IP de Nintendo.

Sony supprimera la trace minimale des IP de Nintendo dans Dreams

Avec cela, SIE cherche à ce qu’il n’y ait aucune trace de l’IP dans Dreams et l’empêche de se reproduire. En ce sens, la division a informé les utilisateurs de la plainte déposée par Nintendo et les a informés qu’elle retirerait tout contenu lié aux IP ou aux IP de la société japonaise. De même, il a indiqué qu’il ne révélera pas le volume de contenu qui sera éliminé car, comme mentionné, chaque cas individuel sera examiné.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.