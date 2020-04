Sony fabrique moins de PS5 cette année en raison de son prix et non de Covid-19

Image: Sony

Des sources indiquent à Bloomberg que cette année, Sony produira un nombre inférieur de consoles PlayStation 5. La cause ne serait pas due à la nouvelle pandémie de coronavirus Covid-19, mais plutôt au prix élevé du matériel au lancement.

Les spécifications techniques de la console devraient se refléter dans les prix, a ajouté Bloomberg, et il y a eu des spéculations selon lesquelles la PS5 coûterait entre 499 $ et 549 $. Certains composants sont rares et chers, ce qui pourrait réduire les bénéfices de l’entreprise sur chaque machine.

Kotaku a contacté Sony, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

La production pourrait être affectée par la pandémie. Les employés de Sony travaillent à domicile et Sony pourrait abandonner les événements de presse en personne pour la console. Plus tôt cette année, la société a organisé un briefing virtuel pour annoncer les spécifications de la console.

L’assemblage de la PS5 devrait commencer en juin. Alors que Sony a révélé le contrôleur de la console, seule une petite poignée d’initiés ont apparemment vu à quoi ressemble la console réelle, par peur de fuites.

Sony aurait déclaré à ses partenaires qu’elle fabriquerait 5 à 6 millions de PS5 au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2021. En comparaison, Sony a vendu 7,5 millions de PS3 au cours des deux premiers trimestres de cette console. L’objectif est toujours un lancement mondial simultané, mais la pandémie a un impact sur la production de jeux à travers l’industrie, ce qui pourrait avoir un impact sur les premiers titres.

Au lancement, la PlayStation 3 était difficile à obtenir, alors attendez-vous à ce que la PlayStation 5 le soit encore plus.

