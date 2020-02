Sony ferme les forums PlayStation officiels

La communauté s’effondrera le 27 février 2020. (Photo: Sony)

Eh bien, Sony a fait une bonne partie des mouvements douteux à long terme en tant que pivots de la marque – mais la fermeture de la communauté PlayStation est certainement un pas dans la mauvaise direction. Et pourtant, c’est aussi bien que fait, et le plan se poursuivra le 27 février. Cela est venu d’un responsable communautaire officiel à travers une déclaration plutôt abrupte. Qu’ils pensent correctement lorsqu’ils ont posté c’est une autre question, faites attention.

Les forums PlayStation sont le sang de la communauté des joueurs depuis plus de deux décennies maintenant. Et, à cette époque, les joueurs du monde entier ont considéré la communauté comme une résidence secondaire. Mais, à partir du 27, ces murs s’effondreront et les joueurs devront prendre racine et sortir. Cela signifie donc que tous les potins ou discussions générales devront être diffusés sur les profils de médias sociaux PlayStation à la place. Encore une fois – cette décision n’a pas de sens compte tenu de la popularité des forums.

Mais n’oublions pas non plus que cette année nous saluerons l’étreinte de la PS5. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais sans la vie de la communauté qui soutient le lancement, cela semblera légèrement fracturé et à moitié complet dès le premier jour. Donc, si Sony prévoit de recréer une version plus récente du forum ou non, ce sera bien sûr la question dans l’esprit de tous les fidèles. C’est juste un peu étrange qu’ils aient décidé de passer l’appel avant la sortie de la prochaine génération.

Vous pouvez transférer vos discussions sur les jeux sur le PlayStation.blog ou sur les flux Facebook et Twitter.

